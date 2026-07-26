Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na skupu građana u Banovom Polju kod Bogatića da treba da se reši pitanje izvorišta vode u Crnoj Bari za pet sela u okolini Bogatića, kao i da se urade putevi. "Baš sam sad ja gledao Crnu Baru, moramo izvorište da rešimo.

Da rešimo to za, mislim, pet 5 sela. I Sovljak je jedno od tih, Crna Bara, Banovo Polje, Bogovađa", rekao je Vučić u razgovoru sa građanima. Kako je rekao, užasan je put od Noćaja do Radenkovića, u mitrovačkoj opštini i treba da se uradi. "Ali to ćemo sad da rešimo. Moramo da uradimo i Ravnje, i do Ravnja tri kilometara i ovih 2. 800 metara, što je preostalo do Bogatića.

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