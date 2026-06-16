Dok se hiljade turista iz Srbije spremaju za odlazak na more, u Grčkoj je ove sezone počela ozbiljna borba za slobodan prostor na plažama. Vlasti širom zemlje pojačale su kontrole, a na udaru su i ugostitelji i turisti koji pokušavaju da zauzmu mesto na obali pre nego što uopšte dođu na plažu.

Najviše pažnje privukle su mere na Halkidikiju, omiljenoj destinaciji srpskih turista, gde komunalne službe redovno uklanjaju ostavljene peškire, suncobrane i ležaljke kojima pojedinci pokušavaju da "rezervišu" prostor za sebe.

Grci rešili da stanu na put uzurpaciji plaža

Poslednjih godina sve je češća praksa da turisti ostave peškir ili suncobran u zoru, a zatim se vrate tek nekoliko sati kasnije. Mnogi su zbog toga ostajali bez mesta na najlepšim plažama, pa su lokalne zajednice počele ozbiljno da reaguju.

Grčka je još 2024. pooštrila propise o korišćenju javnih plaža, a uvedena je i aplikacija MyCoast, preko koje građani i turisti mogu da prijave nelegalno zauzimanje obale ili prekoračenje dozvoljenog prostora za ležaljke. Od pokretanja aplikacije stigle su desetine hiljada prijava širom zemlje.

Čuveni "Pokret peškira" promenio pravila

Nezadovoljstvo lokalnog stanovništva dovelo je do nastanka pokreta poznatog kao "Pokret peškira", koji se bori za slobodan pristup plažama i protiv preterane komercijalizacije obale. Građani su godinama upozoravali da pojedine plaže postaju gotovo potpuno prekrivene ležaljkama i suncobranima, zbog čega je država krenula u ozbiljnu kontrolu.

Danas zakon propisuje da veliki deo plaže mora ostati slobodan za sve posetioce. Na pojedinim lokacijama čak 70 odsto obale mora biti bez ležaljki, dok je na zaštićenim područjima taj procenat još veći.

Dronovi, sateliti i aplikacije prate šta se dešava na plažama

Kontrole više nisu samo povremene. Grčke vlasti koriste satelitske snimke, dronove i digitalne mape kako bi proverile da li ugostitelji poštuju pravila i da li neko nelegalno zauzima javni prostor. Zbog kršenja propisa izricane su i ozbiljne novčane kazne, koje u pojedinim slučajevima mogu dostići desetine hiljada evra.

Još više zaštićenih plaža

Ove godine Grčka je dodatno proširila spisak zaštićenih plaža na kojima nema komercijalnih sadržaja poput iznajmljivanja ležaljki i suncobrana. Broj takvih lokacija povećan je na više od 250 širom zemlje kako bi se očuvala priroda i omogućio slobodan pristup moru.

Šta to znači za turiste iz Srbije?

Ako ovog leta putujete u Grčku, posebno na Halkidiki, važno je da znate:

ne ostavljajte peškire i suncobrane preko noći;

ne pokušavajte da rezervišete mesto satima unapred;

poštujte označene slobodne zone na plaži;

koristite samo dozvoljene prostore za sopstveni mobilijar;

proverite lokalna pravila jer se razlikuju od mesta do mesta.

Grci su ove godine jasno poručili da je plaža javno dobro i da više neće tolerisati zauzimanje prostora "za svaki slučaj". Za mnoge turiste to znači jednu promenu navike, ali i više slobodnog mesta uz more za sve.