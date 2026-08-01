"Mi moramo ovde da uložimo mnogo više u tursitičke potencijale. Ministarstvo privrede je izašlo sa novim programom i obezbedilo 3,6 milijardi dinara, od čega je 860 miliona dinara, odnosno osam miliona evra bespovratno. To nije mali novac, a daju za različite stvari: i za mlade, i za povratnike, i za fabriku nameštaja i drvnu industriju, i za turističke potencijale", rekao je Vučić.

On je istakao da posebnu pažnju treba usmeriti na pomoć seoskim i ruralnim područjima, a ne samo velikim turističkim centrima poput Beograda, Zlatibora i Vrnjačke Banje.

Domaćini su rekli da bi i oni želeli da se razvija turizam u ovom kraju, navodeći da im je problem lokalni put i vodovod.