Predsednik Republike Srbije Aleksadndar Vučić nastavio je danas obilazak jugoistoka Srbije posetom poljoprivrednom i seosko-turističkom gazdinstvu Pančić u selu Temska. Vučić je najavio značajno povećanje penzija i plata u javnom sektoru, kao i minimalca, ali istakao i problem sa kojim se Srbija suočava a to je odnos prema deci.

- Nemamo problema sa javnim dugom, mi smo nisko zadužena zemlja. Jedino je kako da vratimo život tamo gde imamo malo dece. Ja kad se slikam sa decom, njih 1000 će reći da im se sviđa, a sa kučićima kad se slikam, njih 10.000 kaže da im se sviđa. Moraćemo da promenimo odnos prema deci u budućnosti - naglasio je on.

Dodaje da najmanje dece imamo tamo gde smo najbogatiji, i da nema ništa protiv da se svako bavi karijerom, ali da gubimo zemlju i da moramo gledati zajednički interes.

Posetu predsednika Vučića u selu Temska kod Pirota možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.