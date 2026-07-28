U užurbanom ritmu života mnogi dan započinju bez doručka. Nedostatak vremena, rano ustajanje ili izostanak apetita najčešći su razlozi zbog kojih prvi obrok ostaje po strani. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može uticati na nivo energije, koncentraciju i osećaj gladi tokom dana.

Nakon višesatnog noćnog posta organizmu je potrebna energija kako bi normalno funkcionisao, zbog čega se doručak često smatra važnim delom uravnotežene ishrane.

Zašto je doručak važan?

Tokom noći telo koristi zalihe glukoze za rad mozga i drugih organa. Kada se probudimo, te rezerve su delimično potrošene, pa prvi obrok pomaže da se one obnove.

Prema mišljenju stručnjaka, izostanak doručka može doprineti:

padu energije,

slabijoj koncentraciji,

osećaju umora,

smanjenoj produktivnosti tokom prepodneva.

Kod nekih osoba može se javiti i razdražljivost ili izraženiji osećaj gladi kasnije tokom dana.

Kako preskakanje doručka utiče na hormone?

Osim na energiju, preskakanje prvog obroka može uticati i na hormone koji regulišu glad i stres.

Stručnjaci objašnjavaju da duži period bez hrane može održavati povišen nivo hormona gladi, zbog čega kasnije tokom dana raste želja za visokokaloričnim i slatkim namirnicama.

Takođe, može uticati i na nivo kortizola – hormona koji je prirodno povišen u jutarnjim časovima kako bi organizam lakše započeo dan. Kod osoba koje su pod hroničnim stresom ili imaju poremećen san, produženi period bez hrane može dodatno opteretiti organizam.

Posebno se ističe da žene u perimenopauzi i menopauzi mogu biti osetljivije na ove promene zbog hormonskih oscilacija.

Šta bi trebalo da sadrži doručak?

Nutricionisti preporučuju da jutarnji obrok bude uravnotežen i da sadrži kombinaciju:

proteina,

složenih ugljenih hidrata,

zdravih masti,

namirnica bogatih vlaknima.

Dobar izbor mogu biti:

jaja,

grčki jogurt ili sveži sir,

ovsene pahuljice,

integralni hleb,

bobičasto voće,

čia semenke,

orašasti plodovi,

avokado.

Ovakva kombinacija pomaže da nivo energije bude stabilniji i produžava osećaj sitosti.

Ne morate jesti veliki obrok

Ako niste navikli da doručkujete odmah nakon buđenja, stručnjaci savetuju da počnete postepeno.

Manji obrok, poput banane sa puterom od kikirikija, čaše jogurta ili kriške integralnog hleba, može biti sasvim dovoljan za početak. Vremenom se organizam može prilagoditi redovnijem unosu hrane u jutarnjim satima.

Redovan i uravnotežen doručak može doprineti boljoj koncentraciji, stabilnijem nivou energije i lakšem obavljanju svakodnevnih aktivnosti.