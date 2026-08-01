Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je danas obilazak jugoistoka Srbije posetom poljoprivrednom i seosko-turističkom gazdinstvu Pančić u selu Temska kod Pirota gde će razgovarati sa domaćinima.

Vučić je upitao okupljenje građane šta im je potrebno, na šta je jedna gospođa svojom rekacijom pokazala koliko ceni i podržava predsednika Vučića.

- Predsedniče, meni ne treba ništa, samo da se slikam s vas - rekla je od gospođa predseniku Vučiću, prišla i zagrlila ga.

Celu posetu predsednika Vučića u selu Temska kod Pirota možete pratiti u našoj posebnoj vesti OVDE.