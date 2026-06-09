Već godinama se vodi rasprava o tome da li je doručak zaista najvažniji obrok u danu ili ga je moguće preskočiti bez posledica. Ipak, nemački stručnjak za sport i zdravlje Ingo Frobeze smatra da jutarnji obrok ima ključnu ulogu u nivou energije, koncentraciji i pravilnom funkcionisanju organizma.
Profesor sa Nemačkog sportskog univerziteta u Kelnu ističe da doručak treba da obezbedi sitost i stabilan izvor energije za početak dana.
„Doručak pre svega treba da nas zasiti i obezbedi energiju za početak dana“, navodi Frobeze.
Šta treba da sadrži dobar doručak?
Prema njegovim rečima, idealan jutarnji obrok treba da sadrži balans ugljenih hidrata, proteina i zdravih masti. Preporučuje se i da se dan započne čašom vode, čak i pre kafe ili čaja, kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti tokom noći.
Među namirnicama koje preporučuje nalaze se ovsene pahuljice, integralni hleb, banane, jaja, sveže voće, orašasti plodovi, avokado i losos.
Tri doručka koja obezbeđuju dug osećaj sitosti
Pečene ovsene pahuljice
Ovaj obrok bogat je vlaknima i proteinima, a priprema u rerni umesto klasičnog kuvanja doprinosi dužem osećaju sitosti i stabilnom nivou energije tokom jutra.
Kajgana sa paradajzom i integralnim hlebom
Kombinacija jaja i integralnog hleba obezbeđuje kvalitetne proteine, vitamine i minerale, dok paradajz dodaje svežinu i antioksidanse. Ovaj doručak je dobar izbor za one koji žele zasitan i klasičan jutarnji obrok.
Keto omlet sa avokadom
Omlet sa avokadom, šunkom i bademima sadrži zdrave masti i visok nivo proteina. Avokado dodatno doprinosi unosu vlakana, kalijuma i zdravih masnih kiselina.
Zašto je balans važan?
Stručnjaci ističu da kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti može pomoći boljoj koncentraciji, stabilnijem nivou energije i manjoj potrebi za grickalicama tokom dana.
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