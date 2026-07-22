Pakovanje za putovanje često podrazumeva pažljivo planiranje, a upravo je nakit među stvarima koje najlakše mogu da naprave problem. Ogrlice, narukvice i minđuše zauzimaju malo mesta u koferu, ali se lako zapetljaju, oštete ili izgube ako nisu pravilno spakovane.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova uz pomoć predmeta koje većina ljudi već ima kod kuće, a koji mogu da sačuvaju nakit urednim tokom celog putovanja.

Prijanjajuća folija sprečava petljanje ogrlica

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste korišćenje obične prijanjajuće folije. Posebno je koristan za tanke ogrlice i lančiće koji se tokom transporta najčešće zamrse.

Potrebno je da na komad folije rasporedite nakit tako da između svakog komada ostane malo prostora. Zatim preko svega prebacite drugi deo folije kako bi nakit ostao učvršćen između dva sloja.

Na taj način ogrlice ostaju odvojene, ne mrse se i lako se pakuju u neseser ili džep kofera.

Slamka i kesice sa zatvaračem kao praktično rešenje

Još jedan popularan trik jeste provlačenje lančića kroz običnu plastičnu slamku. Kada zakopčate ogrlicu, lanac ostaje ispravljen i gotovo je nemoguće da napravi čvor.

Praktične su i male plastične kesice sa zatvaračem. Ogrlicu stavite u kesicu tako da kopča ostane van nje, a zatvarač zatvorite do mesta gde lančić izlazi. Tako svaki komad ostaje odvojen od ostalog nakita.

Kako zaštititi minđuše?

Minđuše se tokom putovanja lako zagube ili oštete. Jednostavno rešenje je komad čvršćeg kartona u koji ćete napraviti nekoliko sitnih rupica.

Minđuše provucite kroz otvore i pričvrstite ih zatvaračima sa zadnje strane. Za dodatnu zaštitu preko njih možete staviti malo vate ili mekanu tkaninu.

Skupoceni nakit je najbolje ostaviti kod kuće

Ako putujete na odmor, stručnjaci savetuju da sa sobom nosite samo komade nakita koje zaista planirate da nosite. Vredan ili sentimentalno važan nakit sigurnije je ostaviti kod kuće kako biste izbegli mogućnost gubitka ili krađe.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, nakit će ostati uredan, zaštićen i spreman za nošenje čim stignete na odredište.