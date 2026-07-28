Bele patike su bezvremenski modni klasik koji se lako uklapa uz gotovo svaku odevnu kombinaciju. Ipak, njihova najveća mana je to što se veoma brzo prljaju, a sitne ogrebotine i tamne fleke lako narušavaju njihov izgled.

Dobra vest je da za osvežavanje omiljenog para nisu potrebna skupa sredstva. Uz nekoliko jednostavnih trikova i sastojke koje većina već ima kod kuće, bele patike mogu ponovo izgledati gotovo kao nove.

Beli lak za nokte prikriva sitne ogrebotine

Kod kožnih i patika od sintetičkih materijala ogrebotine su često uočljivije od samih mrlja. U takvim slučajevima može pomoći beli lak za nokte.

Nanesite tanak sloj laka direktno na oštećeno mesto, a zatim ga nežno utapkajte mekanom krpom ili papirnom maramicom kako bi se što bolje stopio sa površinom. Važno je da ne nanesete previše laka kako rezultat ne bi izgledao neprirodno.

Pasta za zube vraća belinu đonovima

Đonovi najbrže potamne zbog kontakta sa prašinom, asfaltom i blatom, ali ih možete osvežiti običnom belom pastom za zube.

Na staru četkicu za zube nanesite malu količinu paste i kružnim pokretima istrljajte gumene delove. Nakon nekoliko minuta obrišite ih vlažnom krpom ili isperite vodom. Ovaj trik često vraća belinu i čini da patike izgledaju urednije.

Soda bikarbona i sirće za tvrdokorne mrlje

Za temeljnije čišćenje platnenih patika napravite pastu od sode bikarbone, alkoholnog sirćeta i malo vode.

Smesu nanesite četkicom na zaprljana mesta, ostavite da deluje oko deset minuta, zatim nežno istrljajte i isperite. Ova metoda posebno je efikasna kod tvrdokornih fleka.

Kožne patike traže pažljivije održavanje

Patike od prirodne ili veštačke kože ne bi trebalo natapati vodom niti čistiti agresivnim sredstvima.

Najbolje je koristiti mlaku vodu, malo blagog sapuna i mekan sunđer ili četku. Nakon čišćenja ostavite ih da se osuše prirodno, na sobnoj temperaturi, daleko od radijatora, fena i direktnog sunca kako biste sprečili isušivanje i pucanje materijala.

Kako da bele patike duže ostanu čiste?

Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da obuća duže izgleda kao nova:

nanesite zaštitni sprej pre prvog nošenja

uklanjajte prljavštinu čim je primetite

perite pertle odvojeno od patika

čuvajte obuću na suvom mestu i izbegavajte dugotrajnu vlagu

Uz malo redovnog održavanja, bele patike mogu dugo zadržati svež i uredan izgled, bez potrebe za skupim preparatima ili čestim pranjem.