Kupio je napušteni magacin za svega 380 evra, očekujući tek poneki predmet koji bi mogao da preproda. Međutim, kada su se vrata otvorila, usledio je prizor koji nije mogao ni da zamisli.

Kupovina napuštenih skladišta često je lutrija. Kupci uglavnom imaju samo nekoliko minuta da pogledaju prostor spolja, bez mogućnosti da pregledaju kutije i sadržaj koji se nalazi unutra. Nekada ih dočeka gomila bezvrednih stvari, a ponekad pravo malo bogatstvo.

Upravo takvu sreću imao je jutjuber Vejd, poznat po kanalu „Wade's Venture“, gde objavljuje snimke kupovine i otvaranja napuštenih skladišta. Za jedan magacin izdvojio je svega 380 evra, ne sluteći da će mu ta odluka doneti višestruku zaradu.

Nije imao pojma šta se krije unutra

Skladište je završilo na aukciji nakon što prethodni zakupac nije plaćao zakup. Kao i u većini sličnih slučajeva, sadržaj je prodat kako bi se pokrio deo dugovanja.

Kada je Vejd konačno dobio pristup prostoru, dočekale su ga desetine kutija, kesa i pažljivo složenih paketa. Na prvi pogled ništa nije odavalo utisak da se unutra nalazi nešto posebno.

Međutim, kako je počeo da otvara kutiju po kutiju, postalo je jasno da je naleteo na jedan od najvećih „ulova“ u svojoj karijeri.

Stotine pari cipela i dizajnerska garderoba

Unutar magacina nalazile su se nove cipele, torbe i garderoba poznatih brendova. Većina artikala još je imala originalne etikete i deklaracije.

Posebno ga je iznenadila količina obuće. Prema njegovoj proceni, u skladištu se nalazilo između 400 i 500 pari ženskih cipela.

Pored obuće, pronašao je i veliki broj dizajnerskih torbi, odeće i modnih dodataka koji nikada nisu korišćeni.

Zarada veća od 65.000 evra

Nakon što je pregledao kompletnu robu, procenio je da ukupna vrednost pronađenih stvari iznosi oko 65.000 evra.

To znači da je vrednost sadržaja bila više od 170 puta veća od iznosa koji je platio na aukciji.

Iskusnog kupca ostavio bez reči

Iako godinama učestvuje na licitacijama i iza sebe ima stotine kupljenih skladišta, Vejd priznaje da ga je ovo otkriće potpuno iznenadilo.

Kako je rekao, većina predmeta koje pronalazi uglavnom je polovna roba ili stvari koje završe u humanitarnim organizacijama. Ovoga puta situacija je bila potpuno drugačija.

„Kupio sam stotine magacina tokom godina, ali ovako nešto nikada nisam video. Gotovo sve što sam pronašao bilo je novo i nekorišćeno“, ispričao je.

Ovaj neverovatan pronalazak još jednom je pokazao da se iza zaključanih vrata napuštenih skladišta ponekad kriju prava mala bogatstva.