Kada je nega kože u pitanju, mnogi veruju da će veća količina proizvoda doneti bolje rezultate. Međutim, dermatolozi upozoravaju da preterivanje može imati potpuno suprotan efekat — od zapušavanja pora i osećaja težine na koži do nepotrebnog trošenja preparata.

Stručnjaci ističu da većini proizvoda za negu kože nije potrebna velika količina kako bi pravilno delovali. Mnogo važnije od količine jeste pravilno nanošenje i redosled korišćenja preparata.

Ako vaša rutina uključuje čistač lica, tonik, serum, hidratantnu kremu i SPF zaštitu, evo koliko svakog proizvoda zapravo treba koristiti.

Čistač za lice

Čistač za lice ne treba nanositi u velikim količinama jer lice ima relativno malu površinu kože.

Dermatolozi savetuju da je jedna pumpica proizvoda ili količina veličine manjeg novčića sasvim dovoljna za temeljno čišćenje lica.

Kada se pomeša sa vodom, proizvod se aktivira i stvara dovoljno pene da ukloni nečistoće, višak sebuma i ostatke šminke.

Tonik

Kod tonika mnogi često preteruju i potpuno natope blaznicu, iako to nije potrebno.

Dovoljno je nekoliko kapi — taman toliko da blaznica bude blago vlažna. Tako će proizvod osvežiti kožu i pripremiti je za naredne korake nege.

Serum

Serumi za lice su veoma koncentrovani proizvodi, zbog čega mala količina može biti sasvim dovoljna za celo lice.

Pet do šest kapi uglavnom je dovoljno za lice, vrat i dekolte.

Serum je najbolje rasporediti po čelu, obrazima, nosu i bradi, a zatim ga nežno utapkati u kožu. Stručnjaci preporučuju da pipeta ne dodiruje direktno lice kako bi proizvod ostao higijenski ispravan.

Krema za područje oko očiju

Koža oko očiju je veoma tanka i osetljiva, pa joj nije potrebna velika količina proizvoda.

Krema za područje oko očiju nanosi se u količini veličine jednog graška, i to ne samo ispod oka, već i sa strane i iznad kapka.

Dermatolozi savetuju da se proizvod nanosi domalim prstom jer on pravi najmanji pritisak na osetljivu regiju oko očiju.

Hidratantna krema

Hidratantnu kremu uglavnom je dovoljno nanositi u količini veličine manjeg novčića.

Ipak, količina zavisi i od tipa kože. Suvoj koži često je potrebno nešto više proizvoda, dok masna koža bolje reaguje na tanji sloj.

Važno je sačekati da serum potpuno upije pre nanošenja kreme kako se proizvodi ne bi mešali i izgubili deo efikasnosti.

Krema sa SPF zaštitom

SPF je jedan od najvažnijih koraka u nezi kože tokom cele godine, bez obzira na godišnje doba.

Dermatolozi preporučuju takozvano „pravilo dva prsta“ — kremu treba naneti duž kažiprsta i srednjeg prsta, a ta količina dovoljna je za celo lice.

Istu količinu preporučljivo je koristiti i za vrat i dekolte.

Stručnjaci upozoravaju da je nedovoljna količina SPF-a jedan od glavnih razloga zbog kojih zaštita od sunca često ne pruža puni efekat.