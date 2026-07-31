Staklokeramička ploča daje kuhinji moderan i elegantan izgled, ali se na njenoj površini vrlo lako mogu pojaviti beli ili zamućeni tragovi koji narušavaju sjaj. Iako mnogi pomisle da je reč o trajnom oštećenju, u većini slučajeva problem se može rešiti uz odgovarajuće čišćenje i pravilno održavanje.

Stručnjaci objašnjavaju zbog čega nastaju bele mrlje na staklenoj ploči, kako da ih uklonite bez oštećenja površine i koje navike mogu sprečiti njihovo ponovno pojavljivanje.

Zašto se pojavljuje beli sloj?

Jedan od najčešćih uzroka jesu šerpe i tiganji od mekših metala, poput aluminijuma ili bakra. Na visokim temperaturama sitne čestice metala mogu da ostanu na staklu i stvore mlečnobele ili sivkaste tragove.

Zamućen izgled mogu izazvati i:

ostaci hrane koji su zagoreli na površini,

minerali iz tvrde vode,

neisprani ostaci deterdženta,

korišćenje abrazivnih sunđera ili žice za ribanje, koji ostavljaju sitne ogrebotine.

Kako pravilno očistiti staklenu ploču?

Pre nego što počnete sa čišćenjem, sačekajte da se ploča potpuno ohladi.

Za svakodnevno održavanje dovoljno je da nekoliko kapi blagog deterdženta pomešate sa toplom vodom.

Postupak:

nakvasite krpu od mikrofibera i prebrišite površinu,

zatim obrišite čistom vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke deterdženta,

na kraju osušite i ispolirajte suvom mikrofiber krpom.

Sirće uklanja zamućenje

Belo alkoholno sirće može pomoći u uklanjanju tragova deterdženta i naslaga koje ostavlja aluminijumsko posuđe.

Dovoljno je da njime nakvasite mikrofiber krpu i nežno prebrišete problematična mesta. Nakon toga površinu prebrišite čistom vodom i dobro osušite.

Kada su mrlje tvrdokornije

Za upornije naslage može pomoći kombinacija belog sirćeta i sode bikarbone.

Poprskajte ploču belim sirćetom. Ostavite da deluje oko pet minuta. Pospite tanki sloj sode bikarbone. Sačekajte još desetak minuta. Nežno obrišite mikrofiber krpom bez jakog pritiskanja. Isperite čistom vodom i osušite.

Ako ni nakon toga mrlje ne nestanu, mogu se koristiti specijalna sredstva namenjena čišćenju staklokeramičkih ploča, uz obavezno pridržavanje uputstva proizvođača.

Kako sprečiti ponovno pojavljivanje belih tragova?

Pravilno održavanje najbolja je zaštita od zamućenja. Stručnjaci savetuju da:

koristite posuđe sa ravnim dnom od inoksa ili emajliranog livenog gvožđa,

ne prevlačite šerpe po ploči, već ih podižite,

pre kuvanja proverite da li je dno posude čisto i suvo,

izbegavate žice za ribanje i abrazivna sredstva,

ploču čistite nakon svakog kuvanja, kada se potpuno ohladi,

uvek dobro uklonite ostatke deterdženta kako se pri narednom zagrevanju ne bi stvarale nove bele naslage.

Uz nekoliko jednostavnih navika i nežna sredstva za čišćenje, staklokeramička ploča može godinama zadržati svoj prvobitni sjaj, bez belih tragova i zamućenih površina.