Ogromni brod je tokom prvog putovanja iz Sautemptona ka Njujorku udario u ledeni breg, u noći između 14. i 15. aprila, nakon čega je potonuo za nešto više od dva i po sata.

U to vreme, Titanik je bio jedan od najvećih i najluksuznijih putničkih brodova na svetu, prezentovan kao vrhunac tehnološkog napretka.

Na brodu se nalazilo oko 2.220 putnika i članova posade, a u katastrofi je život izgubilo približno 1.500 ljudi, dok je oko 700 preživelo.

Na brodu je bilo 34 ljudi sa naših prostora

Prema podacima sa sajta Encyclopedia Titanica na brodu je bilo 34 ljudi s ovih prostora i svi su se nalazili u trećoj klasi. Osim Jozefa Draženovića iz Hrastelnice (Hrvatska), tela ostalih nikada nisu nađena ili identifikovana.

Ipak, bilo je i onih koji su preživeli - Mara Banski, Ivan Jalševac i njegov saputnik Nikola Lulić.

Nikola Lulić, Srbin iz ličkog sela Konjsko Brdo, bio je seljačko dete. Radio je na njivi i pomagao roditeljima sve dok ga nisu regrutovali u austrougarsku vojsku. Dezertirao je iz vjske 1902. godine, a zatim krenuo "trbuhom za kruhom" u Ameriku. Nakon godina rada u rudniku u Minesoti, Nikola se u jesen 1911. godine vraća u otadžbinu.

Tu se međutim, i dalje teško živelo. Nikola nije mogao da nađe posao, pa je odlučio da ponovo ode u Ameriku. Sa njim je krenulo i nekoliko zemljaka, a sudbina je htela da se ukrcaju baš na Titanik, piše Telegraf.rs.

Uspeo je da uđe u čamac

Nikola je imao sreće da se spase. Zanimljivo je da postoje 2 verzije o tome kako se spasao.

Po jednoj, na glavi je imao oficirsku kapu, pa su ga izvukli iz ledene vode i smestili u čamac.

Druga verzija priča o tome kako je spasao život detetu, koje je upalo u vodu, pa mu je njegova majka - Norvežanka, pružila ruku i povukla ga u čamac. Nikola je gledao tehnološko čudo tadašnjeg sveta kako tone u ledeni okean, a brod “Karpatija” koji je došao po preživele, prevezao ga je do Njujorka. Posle kratkog odmora u Čikagu, Nikola je nastavio putovanje i stigao u rudnik u Minesoti.

Tu je radio do kraja Prvog svetskog rata, a zatim se zauvek vratio u domovinu. U njoj je živeo sve do smrti 1962 - umro je u 79. godini.