Baštovani upozoravaju na sve češći problem koji se javlja tokom vlažnih perioda godine – mahovinu koja se brzo širi po terasama, prilazima i baštenskim stazama. Iako na prvi pogled deluje bezazleno, stručnjaci ističu da njeno nekontrolisano širenje može dovesti do ozbiljnih problema.

Mahovina najčešće uspeva na vlažnim i senovitim mestima, zbog čega su popločane površine u dvorištima idealno okruženje za njen razvoj. Osim što narušava izgled terasa i staza, ona zadržava vlagu na površini, što može povećati rizik od klizanja i padova.

Vremenom, stalna vlaga može dovesti do pojave fleka, ali i oštećenja poput pukotina i propadanja spojeva između ploča.

Zašto nije uvek dobro koristiti perač pod pritiskom?

Mnogi vlasnici kuća posežu za pranjem pod visokim pritiskom jer predstavlja brzo rešenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova metoda može oštetiti spojni malter između ploča i doprineti njihovom bržem propadanju.

Slično tome, agresivna hemijska sredstva za uklanjanje mahovine mogu negativno uticati na biljke, kućne ljubimce i korisne organizme u bašti.

Zbog toga stručnjaci sve češće preporučuju prirodne i ekološki prihvatljive metode koje su bezbednije za okolinu, a uz redovno održavanje daju odlične rezultate.

Džon Sid, osnivač sajta LightingLegends.com, ističe da je mahovina najčešće znak da određeni deo dvorišta dugo ostaje vlažan i bez dovoljno sunčeve svetlosti.

„Kada rešite osnovni uzrok problema – poboljšate drenažu, povećate izloženost suncu i redovno uklanjate naslage – mnogo je lakše sprečiti njen povratak. U većini slučajeva nisu potrebne agresivne hemikalije, već dosledno održavanje i pravi pristup“, objašnjava on.

Sedam prirodnih načina za uklanjanje mahovine

Stručnjaci preporučuju sledeće metode koje mogu pomoći da se mahovina ukloni bez upotrebe štetnih hemikalija.

1. Ključala voda za manje površine

Jedan od najjednostavnijih načina jeste da pažljivo prelijete mahovinu ključalom vodom. Nakon nekoliko minuta, kada omekša, uklonite je tvrdom četkom.

2. Rastvor sirćeta i vode

Pomešajte jednake količine belog sirćeta i vode, a zatim poprskajte zahvaćenu površinu. Ostavite da deluje između 15 i 30 minuta pre nego što istrljate mahovinu četkom.

Važno je da zaštitite okolne biljke, jer sirće može oštetiti njihovo lišće.

3. Prašak za pecivo protiv mahovine

Pospite prašak za pecivo direktno na vlažnu mahovinu i utrljajte ga četkom. Njegova alkalna svojstva pomažu da se mahovina isuši i postepeno nestane.

4. Redovno metenje i uklanjanje nečistoća

Redovno čišćenje terasa i staza uklanja spore mahovine i sprečava zadržavanje vlage. Tako površine postaju manje pogodne za njen ponovni razvoj.

5. Više sunca i bolja cirkulacija vazduha

Ako je moguće, orežite grane drveća i gusto rastinje koje pravi senku. Veća izloženost sunčevoj svetlosti pomaže da se površina brže suši nakon kiše.

6. Sanacija pukotina i spojeva

Pukotine i oštećeni spojevi između ploča često zadržavaju vodu. Dodavanje novog peska i popravka spojeva mogu značajno smanjiti mogućnost ponovnog pojavljivanja mahovine.

7. Ekološki zaptivači za dodatnu zaštitu

Stručnjaci preporučuju korišćenje takozvanih „prozračnih“ zaptivača za terase. Oni pomažu da se smanji upijanje vlage, a istovremeno omogućavaju površini da diše i lakše se održava.

Kako sprečiti povratak mahovine?

Najefikasnija zaštita nije samo uklanjanje postojeće mahovine, već sprečavanje uslova koji joj pogoduju. Redovno čišćenje, dobra drenaža, više sunčeve svetlosti i pravovremena sanacija oštećenja mogu značajno smanjiti mogućnost njenog ponovnog pojavljivanja.

Na taj način terasa, prilaz ili baštenska staza ostaju bezbedni za korišćenje, lepšeg izgleda i dugotrajnije zaštićeni od vlage i oštećenja.