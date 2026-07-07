Sve više vlasnika kuća odustaje od klasičnog betona i behaton ploča i bira modernije rešenje za uređenje prilaza, terasa i dvorišta – kameni tepih. Reč je o dekorativnoj podlozi od prirodnog kamenog agregata i specijalne smole koja je do skoro bila rezervisana uglavnom za poslovne objekte, a danas se sve češće može videti i u privatnim dvorištima.

Razlog njegove popularnosti nije samo moderan izgled već i jednostavno održavanje. Za razliku od klasičnih ploča, kameni tepih nema fuge u kojima se skupljaju korov, trava i prljavština, pa je čišćenje znatno lakše.

Kameni tepih, poznat i kao mineralno-smolni premaz, pravi se kombinacijom specijalne smole i sitnog prirodnog kamena. Najčešće se koriste granit, mermer, kvarc ili drugi kamen različite granulacije, pa završna površina izgleda ravno, elegantno i veoma moderno.

Za razliku od betonskih ploča, nema vidljivih spojeva, što dodatno doprinosi urednom izgledu, ali i sprečava zadržavanje nečistoća. Zato se sve češće postavlja na prilazima, baštenskim stazama, terasama, oko bazena i u dvorištima.

Koje su prednosti?

Za spoljašnje površine uglavnom se koriste poliuretanske smole, koje su otpornije od standardnih epoksidnih. Dobro podnose kišu, sneg, mraz, sunce i težinu automobila, a pritom su elastičnije i manje sklone pucanju usled temperaturnih promena.

Prednosti kamenog tepiha su brojne:

moderan i elegantan izgled

veliki izbor boja i vrsta kamena

lako održavanje

nema korova između spojeva

otporan je na UV zračenje, mraz i so koja se zimi koristi na putevima

podnosi povremeni kontakt sa uljem i gorivom

površina nije klizava ako je pravilno urađena

Posebno su popularne propusne varijante koje omogućavaju da kišnica prolazi kroz podlogu, pa se na površini ne stvaraju bare.

Nije bez mana

Stručnjaci upozoravaju da kvalitet završnog sloja u velikoj meri zavisi od pripreme podloge. Ako podloga nije dobro urađena, vremenom može doći do pucanja ili odvajanja završnog sloja.

Još jedna mana je popravka. Za razliku od behaton ploča, gde se lako zameni samo jedan element, kod kamenog tepiha sanacija je komplikovanija jer novi deo često odudara bojom i teksturom od stare površine.

Koliko košta?

Prema cenama izvođača u regionu, samo ugradnja kamenog tepiha košta između 26 i 32 evra po kvadratnom metru, dok kompletna cena sa materijalom i radovima najčešće iznosi od 70 do 120 evra po kvadratu.

Na konačnu cenu utiču:

priprema podloge

sanacija eventualnih pukotina

hidroizolacija

vrsta kamena

izbor smole

debljina završnog sloja

izrada stepenica i ivica

Na primer, za terasu od 30 kvadratnih metara ukupna investicija najčešće se kreće između 2.100 i 3.600 evra, u zavisnosti od izabranih materijala i složenosti radova.

Iako je početna investicija veća nego kod pojedinih drugih završnih obloga, mnogi se odlučuju za kameni tepih zbog dugog veka trajanja, otpornosti na vremenske uslove i jednostavnog održavanja, zbog čega ga smatraju isplativim rešenjem na duže staze.