Snažna eksplozija odjeknula je u utorak u Moskovskoj oblasti, kada je automobil marke BMW X3 raznet u naselju Balašiha, a vozač je poginuo na licu mesta. Dok ruske vlasti još ne saopštavaju identitet nastradalog niti uzrok detonacije, na društvenim mrežama i u ukrajinskim medijima pojavile su se spekulacije da je meta mogao biti visokorangirani ruski oficir.

Prema dostupnim informacijama, eksplozija se dogodila oko 5.30 časova ujutru u ulici Koldunova, u naselju Aviatorov, delu grada koji je izgrađen za pripadnike vojske i njihove porodice.

Snimci koji kruže Telegram kanalima prikazuju uništeni automobil i gust dim koji se uzdizao iznad mesta eksplozije.

Ruski Telegram kanali navode da je poginuli muškarac imao 62 godine, dok je kanal 112 objavio da je eksplozivna naprava bila postavljena ispod vozačevog sedišta i da je njena snaga odgovarala eksploziji između 300 i 400 grama TNT-a.

Muškarac je, prema prvim informacijama, zadobio višestruke povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Ruski Istražni komitet saopštio je da je pokrenuta istraga, ali nije precizirao po kojoj osnovi će se voditi postupak.

Pojedini ukrajinski mediji i vojni analitičari navode da je meta napada možda bio visoki ruski general, ali za sada nema zvanične potvrde takvih tvrdnji.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se eksplozija dogodila na manje od jednog kilometra od mesta gde je u aprilu 2025. godine u eksploziji automobila bombe poginuo general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba ruske vojske.

Incident se dogodio u trenutku kada se poslednjih meseci beleži sve veći broj napada dronovima i diverzija duboko na ruskoj teritoriji, uključujući Moskvu i njenu okolinu.

Za sada uzrok eksplozije ostaje nepoznat, dok se Kijev nije oglasio povodom događaja u Moskovskoj oblasti.