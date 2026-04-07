Porozne površine poput prirodnog kamena upijaju vlagu, stvarajući idealne uslove za rast mahovine. Tako dobijate klizavu, zelenu terasu koja izgleda zapušteno i može biti opasna za hodanje.

Srećom, postoji jednostavan način da uklonite ove neugledne naslage za samo pet minuta, koristeći samo dva osnovna sastojka. Nema potrebe za agresivnim hemikalijama – prirodna kombinacija belog sirćeta i kore pomorandže može odraditi posao.

Sirće je prirodno kiselo, pa efikasno uništava i uklanja zelene alge, a ujedno deluje i kao sredstvo protiv korova. Ulje iz kore pomorandže deluje kao prirodni odmašćivač i pomaže u uklanjanju mahovin.

Iako je za ovu metodu potrebno oko nedelju dana pripreme, stručnjaci tvrde da je reč o jednom od najboljih prirodnih rešenja, koje uz to ima i prijatan miris, za razliku od jakih hemikalija. Kada je rastvor spreman, može očistiti terasu i ukloniti mahovinu za svega pet minuta.

Mahovina odlično reaguje na belo sirće, jer blaga kiselina pomaže da se razgrade bez potrebe za jačim hemikalijama. Jednostavna mešavina jednakih delova belog sirćeta i četiri dela tople vode je sjajan domaći rastvor.

„Ako želite jaču, ali i dalje prirodnu varijantu, ostavite kore pomorandže da odstoje u sirćetu oko sedam dana.“, preporučuje stručnjak za uređenje doma Trevor Gildej.

„Zatim ih uklonite pre nego što pomešate sirće sa vodom. Kada je rastvor spreman, nanesite ga na zaprljanu površinu. Preporučujem da rastvor poprskate ili polijete po površini. Zatim koristite četku sa tvrdim vlaknima i ribajte kratkim, čvrstim pokretima kako bi rastvor prodro u sloj algi. Ostavite da deluje pet do deset minuta, a potom temeljno isperite čistom vodom.“

Da biste sprečili ponovno pojavljivanje mahovine, stručnjaci savetuju redovno čišćenje i metenje terase, kao i izbegavanje dužih pauza između čišćenja kako se ne bi nakupljali lišće i prljavština, piše Mirror.