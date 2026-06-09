Analitičar Đijang Sjuekin (Xueqin Jiang), rođen u Kini i zvezda Jutjuba, dao je tri prognoze tokom 2024. godine – a dve od njih su se već navodno "pokazale kao izuzetno tačne", prema navodima njegovog veoma praćenog kanala - piše britanski Dejli star (Daily Star).

Čovek kojeg nazivaju „kineskim Nostradamusom“, u Kini poznat kao "profesor Đijang", izneo je uznemirujuće predviđanje o rastućim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku – i ono je daleko od onoga što većina analitičara očekuje.

Kako piše Đijang ubrzano stiče globalnu pažnju nakon tri predviđanja koja je izneo 2024. godine, od kojih su se dva već pokazala kao veoma precizna.

Još u maju 2024. godine, Đijang je tokom svojih predavanja u kineskoj srednjoj školi u kojoj predaje izneo tri prognoze. Snimci tih predavanja objavljeni su na njegovom popularnom Jutjub kanalu „Predictive History“, koji trenutno ima 1,87 miliona pratilaca.

"Predviđanja"

Diplomac Univerziteta Jejl navodno je "predvideo" da će Donald Tramp pobediti na izborima 2024. godine i vratiti se u Belu kuću, osvojivši još jedan predsednički mandat.

Britanski mediji piše da je "uz to je izneo još jedno zabrinjavajuće predviđanje":

-Ako on (Tramp) zaista postane predsednik po drugi put, postoji veoma velika verovatnoća da će Sjedinjene Države ući u rat sa Iranom.“

Drugo navodno predviđanje tiče se Izraela. Navodno je Đijang naglasio da bi jedan od glavnih pokretača mogućeg sukoba između SAD i Irana bili interesi Izraela – nešto što se, prema njegovim pristalicama, trenutno odvija pred očima sveta dok se nastavlja zajednička američko-izraelska operacija na Bliskom istoku, navodi se u članku.

Šta je tačno bilo Đijangovo treće i poslednje predviđanje vezano za mogući rat između SAD i Irana?

Analizirajući teorijske ratne scenarije i moguće okolnosti, Đijang je objasnio zašto bi svaki američki napad na Iran bio katastrofalan za supersilu i rezltirati porazom Amerike.

„Treće veliko predviđanje jeste da će Sjedinjene Države izgubiti ovaj rat, što će zauvek promeniti globalni poredak.“

Dosledno braneći sve tri svoje prognoze u brojnim video-snimcima objavljenim na svom kanalu, on tvrdi da bi demografija i geografija Irana učinile dugotrajnu američku okupaciju nemogućom. Prema njegovom mišljenju, prenapregnute linije snabdevanja, snažan unutrašnji otpor i težak teren brzo bi pretvorili početne vojne uspehe u ozbiljan strateški neuspeh.

Naučna osnova njegovih predviđanja?

Profesor, koji od 2022. godine predaje istoriju i filozofiju na akademiji Moonshot Academy u Pekingu, zasniva svoje projekcije kako kaže na detaljnom proučavanju ponavljajućih geopolitičkih motiva, istorijskih trendova i teorije.

"Jak interes za sukob sa SAD"

Tokom jednog predavanja iz 2024. godine, profesor Đijang objasnio je zašto smatra da i Iran ima interes za sukob sa SAD.

Naglasio je da Islamska revolucionarna garda (IRGC) „želi rat sa Sjedinjenim Državama jer je veoma ogorčena zbog američkog mešanja u Iran“.

Dodao je:

"Možemo pretpostaviti da će rat sa Iranom tokom drugog Trampovog mandata biti jedan od glavnih prioriteta. U suštini, Sjedinjene Države traže razlog, a Iran želi da im pruži razlog, i zato mislim da je rat između SAD i Irana veoma verovatan u naredne dve do četiri godine.“

Prognoze za 2026. godinu

Podržavajući svoje prognoze za 2026. godinu, profesor Đijang gostovao je u američkoj informativnoj emisiji „Breaking Points with Krystal and Saagar“, gde je izneo svoje viđenje mogućeg razvoja događaja.

U snimcima objavljenim 2. marta na Jutjubu rekao je:

„Realnost je da je trenutno u pitanju rat iscrpljivanja između SAD i Irana, a Iranci se za ovaj sukob pripremaju već 20 godina.“

Dodao je:

"Imali su mnogo probnih scenarija. Prošlog juna vodio se dvanaestodnevni rat tokom kojeg su Iranci mogli da prouče i analiziraju udarne sposobnosti i Izraela i Amerike. Nakon toga imali su osam meseci da se potpuno pripreme za novi napad.“ i dodao:

"Ono što Iranci rade jeste da vode rat protiv čitave svetske ekonomije.“

Profesor je takođe istakao da je Iran uspešno blokirao Ormuski moreuz, koji, prema njegovim rečima, „obezbeđuje 90% hrane za zemlje GCC-a“.

Na pitanje da li će SAD poslati kopnene trupe u Iran, Đijang je odgovorio:

„Nikada u istoriji nismo imali predsednika koji je uspeo da promeni režim isključivo vazdušnim napadima. Potrebne su kopnene trupe. Nažalost, ono što će se dogoditi u narednim mesecima jeste da će rasti pritisak na Ameriku da pošalje kopnene snage, naročito od strane zemalja GCC-a i Izraela, koje trenutno trpe snažne udare Irana.“

Da li će se predviđanja takozvanog „kineskog Nostradamusa“ na kraju pokazati tačnim ostaje neizvesno, dok tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu, prenosi Britanski medij.