Hobiji koje birate pružaju uvid u to kakvi ste, a ponekad mogu čak i da odaju vaš horoskopski znak.

Različiti horoskopski znakovi biraju potpuno različite načine provođenja slobodnog vremena. Na primer, Lavovi i Rakovi sigurno nemaju isti ukus kada su hobiji u pitanju. Evo kako možete pogoditi nečiji horoskopski znak na osnovu aktivnosti u kojima najviše uživa.

Ovan

Ovnovi su intelektualni i često ih možete zateći kako čitaju. Ipak, kao hrabar vatreni znak, više vole uzbudljive trilere i avanturističke priče nego spore i mirne romane. Lako im postane dosadno, a čitanje im omogućava da nakratko pobegnu u neki drugi svet.

Kada nisu zadubljeni u knjigu, stvaraju umetnost. Vole da pišu i učestvuju u raspravama. Takođe su dobri kuvari i rado koriste slobodno vreme kako bi usavršili novi recept.

Bik

Pod vladavinom Venere, planete lepote i zadovoljstva, Bikovi obožavaju životna zadovoljstva, a posebno ukusnu hranu. Jedenje je njihov omiljeni hobi. Često istražuju neobična jela i posećuju najpopularnije nove restorane.

Kada ne jedu ili ne razmišljaju o hrani, smišljaju kako da je pripreme još bolje. Vole da skupljaju zanimljive recepte, a neretko učestvuju i na takmičenjima u jedenju.

Blizanci

Blizanci vole da se bave mehanikom iz hobija. Obožavaju da rastavljaju stvari i ponovo ih sastavljaju. Ponekad nešto čak i pokvare samo da bi mogli da to poprave. Njihova radoznalost nema granica i uživaju u eksperimentisanju.

Rak

Jedan od omiljenih hobija Rakova je – čišćenje. Dok drugi znakovi čišćenje doživljavaju kao obavezu, Rakovi ga vide kao oblik meditacije. Sređivanje prostora pomaže im da se opuste i oslobode stresa nakon naporne sedmice.

Takođe vole ručne radove i kreativne projekte. Inspiracija im često dolazi upravo tokom čišćenja, pa se lako izgube u nekom novom kreativnom poduhvatu.

Lav

Lavovi uglavnom potvrđuju svoj stereotip. Njihovo omiljeno mesto je u centru pažnje, pa biraju hobije koji im omogućavaju da zablistaju. Bilo da pobeđuju prijatelje u video-igrama ili nastupaju u lokalnom pozorištu, žele da budu potpuno uključeni.

Vole ples, a povremeno uživaju i u karaokama.

Devica

Iako su Device poznate kao vredni radnici, vole da se opuste kada završe sa obavezama. To često znači izlazak u bar i druženje s prijateljima. Vole da pevaju i igraju, a karaoke su među njihovim omiljenim aktivnostima.

Nije neobično da se okupe samo kako bi iz sveg glasa pevale svoje omiljene pesme.

Vaga

Vage su pod vladavinom Venere, planete ljubavi i lepote. Obožavaju da skupljaju retke i estetski privlačne predmete, bilo da je reč o vintidž odeći ili umetničkim delima.

Mnogo vremena provode tragajući za dobrim ponudama na internet aukcijama. Pronalaženje retkog predmeta po povoljnoj ceni za njih je pravo zadovoljstvo.

Škorpija

Škorpije preferiraju hobije koji su ili duhovni ili veoma fizički zahtevni. Ovaj vodeni znak voli meditaciju i tišinu, vreme koje može da provede u mirnom razmišljanju.

Takođe ih privlače joga i pilates, jer uživaju u osećaju zadovoljstva koji dolazi nakon intenzivnog vežbanja.

Strelac

Strelac je slobodni duh Zodijaka, pa je putovanje bez sumnje njegov omiljeni hobi. Obožava da istražuje nova mesta i upoznaje kulture koje se razlikuju od njegove.

Nije važno da li putuje s rancem ili u luksuzu – Strelac jednostavno želi da bude u pokretu, da uči i stiče nova iskustva.

Jarac

Kao zemljani znak, Jarčevi vole da provode vreme u prirodi. Njihov život je često strogo organizovan, pa slobodne trenutke žele da provedu na otvorenom.

Dovoljno su disciplinovani za zahtevne planinarske staze, ali uživaju i u baštovanstvu kada žele nešto mirnije i opuštajuće.

Vodolija

Iako su poznate po originalnosti i nekonvencionalnosti, Vodolije zapravo vole tradicionalne hobije. Uživaju u pletenju, izradi grnčarije i mentalnim izazovima poput ukrštenica.

Vole da stvaraju i budu kreativne, ali često ne pronalaze dovoljno prostora za to na poslu, pa umetnički izraz traže kroz hobije. Možete ih zateći kako heklaju ćebe ili prave raskošne makrame ukrase za zid.

Ribe

Ribe svoje hobije shvataju veoma ozbiljno. Vredni su radnici, ali istovremeno veruju u zdrav balans između posla i privatnog života.

Kada završe s poslom, vole da sa prijateljima odlaze u kafiće i dugo posmatraju ljude oko sebe. Iako su često introvertne, Ribe su veoma prijateljski nastrojene. Njihovi hobiji ih uglavnom vode na javna mesta gde mogu da upoznaju nove ljude i razgovaraju s njima, piše Your tango.