Tramp je u telefonskom razgovoru za izraelski Kanal 12 kazao da je sinoć tokom telefonskog poziva zamolio Netanjahua da Izrael ne odgovori na nove iranske balističke raketne napade.

Kako navodi Kanal 12, razgovor je završen bez jasnog zaključka, ali je nekoliko Trampovih pomoćnika koji su učestvovali u pozivu reklo za tu mrežu da su stekli utisak da je američki predsednik uspeo da kupi još nekoliko dana bez izvođenja izraelske odmazde, kako bi podržao pregovore SAD i Irana o sporazumu.

Nakon razgovora sa Trampom, Netanjahu je, međutim, sazvao konsultacije sa visokim bezbednosnim zvaničnicima, posle čega je obavestio američkog državnog sekretara Marka Rubija da je odlučio da izvrši napade u Iranu, navodi Kanal 12.

On je takođe rekao da ga je pet regionalnih zemalja uključenih u posredničke napore između SAD i Irana zamolilo da izvrši pritisak na Netanjahua da obustavi napade, i krene napred sa sporazumom.

Tramp je, kako prenosi izraelski kanal, dodao da su jutros iranski zvaničnici kontaktirali Vašington i rekli da neće vršiti dodatne napade na Izrael i zatražili da Tel Aviv prestane sa uzvratnim napadima, nakon čega je predsednik SAD ponovo pozvao Netanjahua i ubedio ga da pristane da obustavi dalje napade.

Američki predsednik je za Kanal 12 ponovio da veruje da je sporazum sa Iranom i dalje na dohvat ruke, da Teheran želi da ga potpiše i da bi takav sporazum bio koristan.

Tramp je u utorak za Foks njuz rekao da veruje da je bio samo nekoliko dana udaljen od finalizacije sporazuma sa Teheranom pre nego što su izbile nove borbe između Izraela i Irana.