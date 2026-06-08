Zemljotres magnitude 6,3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak, 8. juna 2026. godine u 20 časova, na području Kube.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 22.7558 i dužine -85.3882 u moru nedaleko od severne obale Kube.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.







