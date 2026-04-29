Produžni kablovi su praktično rešenje u svakom domu, ali malo ko razmišlja o tome koliko mogu biti opasni ako se koriste pogrešno. Stručnjaci upozoravaju da određeni uređaji nikako ne bi smeli da se priključuju na produžni kabl – jer upravo tu često počinju požari.
Najveći rizik: uređaji velike snage
Problem nastaje kada se na produžni kabl priključe uređaji koji troše mnogo struje. Takvi uređaji brzo opterećuju kabl, dovode do pregrevanja i mogu izazvati varničenje ili požar.
Među najrizičnijima su:
– grejalice i kaloriferi
– električni šporeti i rerne
– klima-uređaji
– mašine za pranje i sušenje veša
– bojleri i kuvala za vodu
Ovi uređaji treba uvek da budu direktno uključeni u zidnu utičnicu.
Zašto dolazi do požara
Produžni kablovi često nisu napravljeni da podnesu veliko opterećenje tokom dužeg perioda. Kada kroz njih prolazi previše struje, dolazi do zagrevanja provodnika, topljenja izolacije i na kraju – kratkog spoja.
Dodatni problem je što mnogi koriste jeftine i nekvalitetne kablove bez zaštite od preopterećenja.
Najčešće greške u domaćinstvu
Mnogi nesvesno povećavaju rizik:
– spajaju više produžnih kablova jedan na drugi
– koriste oštećene ili stare kablove
– drže kablove ispod tepiha ili nameštaja
– priključuju više jakih uređaja istovremeno
Sve ovo značajno povećava šansu za požar.
Kako da se zaštitite
Da biste izbegli opasnost, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:
– velike uređaje uvek uključujte direktno u zid
– koristite kvalitetne produžne kablove sa zaštitom
– ne preopterećujte utičnice
– redovno proveravajte kablove i menjajte ih ako su oštećeni
