Produžni kablovi su praktično rešenje u svakom domu, ali malo ko razmišlja o tome koliko mogu biti opasni ako se koriste pogrešno. Stručnjaci upozoravaju da određeni uređaji nikako ne bi smeli da se priključuju na produžni kabl – jer upravo tu često počinju požari.

Najveći rizik: uređaji velike snage

Problem nastaje kada se na produžni kabl priključe uređaji koji troše mnogo struje. Takvi uređaji brzo opterećuju kabl, dovode do pregrevanja i mogu izazvati varničenje ili požar.

Među najrizičnijima su:

– grejalice i kaloriferi

– električni šporeti i rerne

– klima-uređaji

– mašine za pranje i sušenje veša

– bojleri i kuvala za vodu

Ovi uređaji treba uvek da budu direktno uključeni u zidnu utičnicu.

Zašto dolazi do požara

Produžni kablovi često nisu napravljeni da podnesu veliko opterećenje tokom dužeg perioda. Kada kroz njih prolazi previše struje, dolazi do zagrevanja provodnika, topljenja izolacije i na kraju – kratkog spoja.

Dodatni problem je što mnogi koriste jeftine i nekvalitetne kablove bez zaštite od preopterećenja.

Najčešće greške u domaćinstvu

Mnogi nesvesno povećavaju rizik:

– spajaju više produžnih kablova jedan na drugi

– koriste oštećene ili stare kablove

– drže kablove ispod tepiha ili nameštaja

– priključuju više jakih uređaja istovremeno

Sve ovo značajno povećava šansu za požar.

Kako da se zaštitite

Da biste izbegli opasnost, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

– velike uređaje uvek uključujte direktno u zid

– koristite kvalitetne produžne kablove sa zaštitom

– ne preopterećujte utičnice

– redovno proveravajte kablove i menjajte ih ako su oštećeni