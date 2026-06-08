Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom.

"Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Ranije danas, Aksios je objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao, nakon telefonskog razgovora sa Trampom, da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor s Teheranom.

Tramp je od Netanjahua tražio da ne uzvraća na iranski raketni napad i da ostavi više vremena za diplomatiju, rekao je visoki američki zvaničnik i izraelski izvor upoznat sa detaljima poziva.

On je tokom poziva rekao izraelskom premijeru da sačeka jer "je blizu postizanja nečeg dobrog u smislu dogovora", rekao je izvor i dodao da se Netanjahu usprotivio, ali da je na kraju pristao da se povuče.