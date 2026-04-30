Iako olakšavaju svakodnevicu, nepravilna upotreba može dovesti do ozbiljnih problema – uključujući i požar u kući.

Stručnjaci upozoravaju da određeni uređaji nikako ne bi smeli da se priključuju na produžni kabl, jer upravo tu najčešće dolazi do preopterećenja i opasnih situacija.

Najveći rizik: uređaji velike snage

Problem nastaje kada se na produžni kabl priključe uređaji koji troše mnogo električne energije. Takvi uređaji brzo opterećuju instalaciju, što može dovesti do pregrevanja, varničenja i u najgorem slučaju – požara.

U ovu grupu spadaju grejalice, klima-uređaji, mašine za pranje i sušenje veša, bojleri, kao i električni šporeti ili kuvala za vodu. Ovi aparati zahtevaju stabilan i jak izvor struje, zbog čega ih je uvek najbezbednije uključiti direktno u zidnu utičnicu.

Zašto dolazi do pregrevanja i požara?

Produžni kablovi često nisu projektovani za dugotrajno opterećenje velikom snagom. Kada kroz njih prolazi više struje nego što mogu da podnesu, dolazi do zagrevanja provodnika, oštećenja izolacije i potencijalnog kratkog spoja.

Dodatni problem predstavlja korišćenje nekvalitetnih ili jeftinih kablova koji nemaju zaštitu od preopterećenja, što dodatno povećava rizik.

Najčešće greške koje pravimo u kući

Mnogi ljudi nesvesno povećavaju opasnost tako što povezuju više produžnih kablova jedan na drugi ili istovremeno uključuju više jakih uređaja. Često se koriste i oštećeni kablovi, ili se produžni kablovi postavljaju ispod tepiha i nameštaja, gde se dodatno zagrevaju.

Sve ove navike mogu dovesti do ozbiljnih posledica, posebno ako se ponavljaju duži vremenski period.

Kako bezbedno koristiti produžni kabl

Da biste smanjili rizik, dovoljno je da obratite pažnju na nekoliko osnovnih stvari. Uređaje velike snage uvek priključujte direktno u utičnicu, a produžne kablove koristite za manje potrošače.

Birajte kvalitetne kablove sa zaštitom, ne preopterećujte ih i redovno proveravajte da li su oštećeni. Ako primetite bilo kakve promene, poput zagrevanja ili oštećenja, najbolje je da ih odmah zamenite.

Produžni kabl može biti koristan, ali samo ako se koristi pravilno. Jedna loša navika može napraviti veliku štetu.