Visoke temperature, celodnevno sunce i užarene terase veliki su izazov za mnoge ukrasne biljke. Dok pojedine vrste već nakon nekoliko vrelih dana počinju da gube cvetove i venu, postoji jedna cvetnica kojoj upravo takvi uslovi odgovaraju.

Reč je o kadifici (Tagetes), jednogodišnjoj biljci poznatoj po izuzetnoj otpornosti na sunce, visoke temperature i sušu. Zbog toga je sve češći izbor za balkone, terase i dvorišta okrenuta ka jugu, gde osetljivije vrste često teško opstaju.

Zašto hortenzije i ruže pate tokom velikih vrućina?

Hortenzije su među najomiljenijim ukrasnim biljkama, ali im visoke temperature i direktno sunce često ne prijaju. Najbolje uspevaju u polusenci i zahtevaju stalno vlažno zemljište.

Na terasama koje su satima izložene suncu zemlja u saksijama brzo gubi vlagu, pa biljka može da uvene čak i uz redovno zalivanje.

Sličan problem imaju i mnoge sorte ruža. Posebno u manjim saksijama, kombinacija visokih temperatura, vetra i brzog isušivanja zemlje može da optereti biljku i oslabi njen rast.

Kadifica cveta upravo kada druge biljke posustaju

Za razliku od osetljivijih vrsta, kadifica voli direktno sunce i bez problema cveta tokom čitavog leta, pa sve do prvih hladnijih jesenjih dana.

Njeni cvetovi pojavljuju se u upečatljivim nijansama žute, narandžaste i tamnocrvene boje, pa lako unose živost u najtoplije delove vrta ili terase.

Osim dekorativnog izgleda, kadifica ima još jednu prednost – njen specifičan miris može da odbije pojedine štetočine. Zbog toga je mnogi baštovani sade pored paradajza, paprike, jagoda i drugog povrća.

Istovremeno, njeni cvetovi privlače pčele, leptire i druge korisne oprašivače.

Idealna biljka za početnike

Kadifica ne zahteva posebno iskustvo niti komplikovanu negu. Najbolje uspeva na sunčanim mestima i u zemljištu koje dobro propušta vodu.

Može se uzgajati iz semena, ali se često kupuje i kao gotov rasad koji se odmah može posaditi u saksije, žardinjere ili cvetne leje.

Ako se sadi tokom toplih meseci, važno je da zemlja u početku bude ravnomerno vlažna kako bi se biljka lakše prilagodila novom mestu.

Kako negovati kadificu tokom najvećih vrućina?

Tokom prvih nedelja nakon sadnje kadificu je potrebno zalivati češće, gotovo svakodnevno. Kada razvije snažniji korenov sistem, dovoljno je zalivanje nekoliko puta nedeljno, odnosno kada se površinski sloj zemlje osuši.

Tokom ekstremno toplih dana najbolje je zalivati:

rano ujutru, pre jakog sunca,

uveče nakon zalaska sunca, ako je potrebno dodatno zalivanje.

Redovno uklanjanje precvetalih cvetova dodatno podstiče stvaranje novih pupoljaka, pa biljka može cvetati mesecima.

Ako tražite ukrasnu biljku koja će izdržati najtoplije letnje dane, a pritom ne zahteva mnogo truda, kadifica je jedan od najboljih izbora za balkon, terasu ili dvorište.