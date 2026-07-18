Dovoljno je da ostavite otvoren prozor ili činiju sa voćem na stolu, pa da se za kratko vreme pojave u kuhinji. Međutim, stručnjaci upozoravaju da izvor problema često nije ono što prvo pomislimo.

Naime, odvodi u sudoperi mogu predstavljati idealno mesto za razvoj pojedinih vrsta sitnih muva. Vlaga, toplota i ostaci hrane koji se zadržavaju u cevima stvaraju povoljne uslove za razmnožavanje, zbog čega se insekti iznova pojavljuju čak i kada redovno čistite kuhinju.

Jedna novinarka podelila je iskustvo kako je uspela da reši ovaj problem uz pomoć sasvim jednostavne metode. Nakon brojnih bezuspešnih pokušaja, počela je da sipa ključalu vodu direktno u odvod, što je, prema njenim rečima, značajno smanjilo broj muva u domu.

Vrela voda pomaže da se uklone masne naslage i ostaci hrane koji privlače insekte, a može doprineti i uništavanju larvi koje se razvijaju u cevima. Ovaj postupak traje svega nekoliko sekundi, a preporučuje se da se primenjuje redovno kako bi odvod ostao čist.

Pored toga, korisno je povremeno očistiti odvod kristalnom sodom, koja razgrađuje masnoće i doprinosi sprečavanju neprijatnih mirisa i začepljenja. Nakon toga dovoljno je isprati cevi većom količinom vode.

Još jedna navika može napraviti veliku razliku – ne ostavljajte preko noći prljavo posuđe, ostatke hrane ili masnoću u sudoperi. Upravo takvi ostaci privlače muve i stvaraju uslove za njihovo razmnožavanje.

Kao dodatnu zaštitu mnogi koriste i jednostavnu zamku od jabukovog sirćeta. Posudicu sa sirćetom možete postaviti pored voća ili blizu prozora. Njegov miris privlači muve, pa može pomoći da ih zadržite dalje od ostatka prostorije.

Iako nijedna metoda ne garantuje potpuno uklanjanje svih insekata, kombinacija redovnog čišćenja odvoda, održavanja higijene kuhinje i jednostavnih kućnih trikova može značajno smanjiti njihov broj i učiniti boravak u domu mnogo prijatnijim tokom letnjih meseci.