OVAN

POSAO: Vaše samopouzdanje je na vrhuncu. Pravite planove koji su prilično ambiciozni, ali vi iskreno verujete da možete da ih realizujete bez ikakvih problema. Uspeh vas motiviše.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i pokušavate da osvojite simpatiju. Strategija vam nije najbolja tako da druga strana ne reaguje. Uporni ste i verujete da vas čeka uspeh.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan zdravstveni period. Mogući su problemi sa disajnim organima, nervima i alergijama. U slučaju pada raspoloženja izbegavajte alkohol.

BIK

POSAO: Komunikacija vam je jača strana. Kontaktiraju vas predstavnici medija i vi ostavljate odličan utisak. Delujete stabilno, stameno i da poslovnu situaciju držite pod kontrolom.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i pokušavate da osvojite simpatiju. Šarmantni ste i duhoviti, ali druga strana se još uvek dvoumi da li da uđe u vezu sa vama ili ne.

ZDRAVLJE: Imunitet je snažan, vi se osećate dobro, u fizičkom i u psihološkom smislu. Potrebno je samo da nastavite sa navikama koje omogućuju vaše stabilno zdravstveno stanje.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. U toku je pravljenje planova vezanih za novi poslovni projekt, a nadređena osoba vas obaveštava da ćete biti deo njega.

LJUBAV: Svesni ste da su vaše emocije stabilne i dugotrajne. Naišli ste na osobu koja vam u potpunosti odgovara. Bliska vam je ideja o zajedničkoj budućnosti i tome često razmišljate.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Pričuvajte se preloma, uganuća, lomova i slično. Najbitnije je da ne žurite, jer upravo tada je najveća verovatnoća da se povredite.

RAK

POSAO: Posao se odvija u skladu sa vašim očekivanjima. Zadovoljni ste i razmišljate o finansijama. U tom smislu ste prilično nerealni i očekujete veći priliv novca.

LJUBAV: U mislima ste u prošlosti. Uprkos raskidu i nedostatku komunikacije bivši partner vam je često u mislima. Imate zelju da ga vidite, ali ne i da inicirate susret.

ZDRAVLJE: Emotivno ste preosetljivi i skloni promenama raspoloženja. Ono može da varira od nervoze pa do neraspoloženja. Neophodno je da se dobro odmorite i opustite.

LAV

POSAO: Očekuje vas odlična poslovna ponuda. Sve što je ponuđeno savršeno vam odgovara tako da razmišljate da je prihvatite. Novi posao predstavlja stepenicu više u vašoj karijeri.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Druga strana ostavlja odličan utisak. Bez obzira što se realno ne znate uopšte već razmišljate na temu veze sa drugom osobom.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi ili sa kostima ili sa pritiskom. U prvom slučaju problemi imaju potencijal da dugo traju. U drugom slučaju problemi imaju potencijal da se ponavljaju.

DEVICA

POSAO: Očekuju vas problemi na poslu na koje uopšte niste računali. Zbog njih su vaši rutinski poslovi u zastoju. Pokušavate da rešite probleme, ali vam to ne ide od ruke.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa parterom. Jako vam je bitno što se dobro razumete i međusobno podržavate. Privlači vas ideja o braku i početku zajedničkog života.

ZDRAVLJE: Uplašeni ste za svoje zdravlje. Problemi sa pritiskom se ponavljaju i imate utisak da nikada neće proći. Neophodna vam je pomoć stručnog lica radi rešavanja problema.

VAGA

POSAO: Ne razumete se najbolje sa kolegama. Koncentracija vam je loša i niti vi razumete šta vam oni tačno predlažu niti vi uspevate da date adekvatan odgovor na predloge.

LJUBAV: Gajite ambivalentna osećanja prema partneru: s jedne strane jako vam je stalo do njega, a sa druge, pojedine strane njegove ličnosti redovno vas izbacuju iz takta.

ZDRAVLJE: Prisutna je i dalje mogućnost problema sa hormonima i alergijama. Budite oprezni prilikom upotrebe lekova.Skloni ste da ih nekontrolisano koristite.

ŠKORPIJA

POSAO: Imate izuzetno odgovoran odnos prema obavezama. Komunikacija vam je jača strana. Prilično ste energični prilikom objašnjavanja svojih predloga i kolege ih prihvataju.

LJUBAV: Prezadovoljni ste emotivnom sferom. Partnera vidite kao savršeno biće bez ijedne mane. U potpunosti ste posvećeni voljenoj osobi i uživate u zajednički provedenom vremenu.

ZDRAVLJE: Žuč i jetra su prilično osetljivi. Neophodno je da povedete računa o ishrani. Ukoliko imate kamenje u žučnoj kesi mogući su bolovi i lekarska intervencija.

STRELAC

POSAO: Posao obavljate regularno. Atmosfera na poslu je opuštena, ali radna. Nema nikakvih teškoća. Stiže priliv novca. Generalno ste zadovoljni poslom i finansijama.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Novi poznanik budi intelektulano interesovanje u vama, ali ne i emotivno. Dopada vam se njegov način razmišljanja i posmatranja stvari.

ZDRAVLJE: Imunitet je snažan, a zdravlje stabilno. Međutim, sami sebi možete da naudite. Skloni ste sredstvima zavisnosti koje treba da izbegavate odnosno prekinete konzumaciju.

JARAC

POSAO: Prilično ste ambiciozni, a neki planovi su nerealni. Imate utisak da sve možete da postignete. Promiču vam sitnice u planu. Tek tokom prakse shvatate gde ste pogrešili.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Zadovoljni ste kako se odnos razvija. Voljenoj osobi dajete osećaj sigurnosti kako na emotivnom tako i na finansijskom polju.

ZDRAVLJE: Izbegavajte alkohol i uopšte sredstva zavisnosti. Imate utisak da neke stvari ne deluju na vas, a uopšte nije tako. Dejstvo je možda sporije, ali je svakako prisutno.

VODOLIJA

POSAO: Situacija na poslu je prilično složena. Jako ste zadovoljni kako se odvija saradnja sa inostranim saradnicima, u isto vreme prilično brinete zbog ograničenih finansija.

LJUBAV: Uživate u odnosu sa voljenom osobom. Želite da stalno budete pored njega. Drugu stranu ne vidite realno i imate utisak da ste u vezi sa idealnom osobom. Zaljubljeni ste.

ZDRAVLJE: Nise najbolje ni u fizičkom ni u psihološkom smislu. U prvom slučaju kosti i pritisak su problematični. U drugom slučaju raspoloženje ide od nervoze do depresije.

RIBE

POSAO: Radni elan vam je na vrhuncu. Totalno ste posvećeni radnim obavezama, uspešni i imate utisak da svaki cilj možete bez problema da postignete. Prilično ste ambiciozni.

LJUBAV: Emocije su vam proradile, ali ste prilično stidljivi i nesigurni. Iz tog razloga sa simpatijom održavate prijateljski odnos umesto da otvoreno kažete šta osećate prema njoj.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa spavanjem. Ne možete da se opustite jer previše razmišljate o poslu. Pokušajte da se odmorite, jer vam je odmor neophodan.