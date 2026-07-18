Nesvakidašnji prizor zabeležen je mobilnim telefonom, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Na snimku se vidi kako se ajkula kreće kroz plitku vodu u neposrednoj blizini kupača. Iako je njeno prisustvo izazvalo uznemirenost, životinja nije pokazivala agresivno ponašanje, već se nakon kraćeg zadržavanja udaljila od obale.

Prema navodima grčkih medija i stručnjaka, reč je o mladom primerku plave ajkule (Prionace glauca), vrste koja nastanjuje Sredozemno more, ali se veoma retko može videti tako blizu plaža. Biolozi objašnjavaju da se ovakve jedinke ponekad približe obali prateći jata sitne ribe ili usled dezorijentacije.

Stručnjaci naglašavaju da plava ajkula uglavnom ne predstavlja opasnost za ljude i da su napadi u Sredozemnom moru izuzetno retki. Ipak, savetuju da se u slučaju uočavanja ajkule građani i turisti odmah udalje iz vode i obaveste spasilačku službu ili lokalne vlasti, bez pokušaja da priđu životinji ili je uznemiravaju.