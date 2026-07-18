Mnogi su u komentarima priznali da su se bez problema prepoznali u jednoj od dve uloge.

Već na samom početku razgovora razlike postaju očigledne. Kada poslodavac pomene platu od 1.000 evra, kandidat iz Generacije Z pita da li je reč o nedeljnoj zaradi, uz šaljivu opasku da je trenutno „hot boy summer“. Za razliku od njega, milenijalac bez mnogo razmišljanja kaže da mu je najvažnije da ima prijavljen radni staž i zdravstveno osiguranje, dok mu visina plate nije presudna.

Potpuno različite stavove imaju i kada je reč o prekovremenom radu. Pripadnik Generacije Z ističe da mu je ravnoteža između poslovnog i privatnog života prioritet i da ne želi da ostaje duže na poslu. Milenijalac, s druge strane, odgovara da je navikao na prekovremeni rad i dodaje kroz osmeh da bi bilo lepo kada bi ti dodatni sati bili i plaćeni.

Još jedna scena izazvala je mnogo komentara. Mladi kandidat priznaje da nema radnog iskustva, ali smatra da bi timu doneo „dobru energiju“. Nasuprot tome, milenijalac, iako iza sebe ima čak sedamnaest i po godina radnog iskustva, i dalje skromno tvrdi da uvek ima još mnogo toga da nauči.

Kada govori o svojim vrlinama, pripadnik Generacije Z kaže da više ne koristi izraz „vrline“, već radije govori o svojim „green flags“. Milenijalac odgovara klasično – opisuje sebe kao timskog igrača koji će uvek uskočiti kolegi kada zatreba pomoć. Kao manu navodi da ga ne treba uznemiravati pre prve jutarnje kafe.

Razlike se nastavljaju i kada poslodavac pomene dodatne pogodnosti. Mlađeg kandidata zanima da li firma obezbeđuje besplatnu matču, dok je milenijalac zadovoljan činjenicom da posla ima mnogo, jer, kako kaže, „dan brže prođe kada se radi“.

Skeč se završava još jednom duhovitom scenom. Dok kandidat iz Generacije Z odbija da nosi uniformu jer želi opušteniji stil oblačenja, milenijalac shvata da je već došao u majici iste boje kao radna uniforma i kroz osmeh poručuje da može odmah da počne sa radom.

Video je prikupio veliki broj pregleda i komentara, a mnogi smatraju da je na zabavan način prikazao razlike u očekivanjima, navikama i odnosu prema poslu između dve generacije koje danas sve češće rade rame uz rame.