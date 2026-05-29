Subota, 30. maj, donosi priliku da usporite i napunite baterije pred kraj meseca. Nema potrebe da pokušavate da završite sve odjednom – mnogo je važnije da sačuvate energiju i posvetite se sebi.

Tarot karte savetuju jednostavne stvari koje vraćaju ravnotežu: šetnju, odmor, boravak pored vode i kvalitetan san. U odnosima je naglasak na iskrenosti, toplini i razgovorima bez pritiska. Ako nešto treba da razjasnite, učinite to smireno i direktno.

Finansije zahtevaju umerenost. Impulsivne kupovine danas neće doneti zadovoljstvo, dok ulaganje u sopstvenu udobnost može biti pun pogodak.

Ovan – Luda

Pred vama je dan koji donosi osećaj slobode i rasterećenja. Poželećete da pobegnete od rutine i unesete malo spontanosti u svakodnevicu. Prijaće vam promena okruženja, ali pazite da ne preterate i ne napravite sebi dodatne obaveze.

Bik – Kraljica pentakla

Dan je idealan za uživanje u udobnosti doma i malim životnim zadovoljstvima. Posvetite vreme sebi, porodici i stvarima koje vas opuštaju. Stabilnost dolazi kroz mir i osećaj sigurnosti.

Blizanci – Trojka pehara

Pred vama je društvena subota. Uživaćete u druženjima i razgovorima sa ljudima koji vam prijaju. Ipak, nemojte se preopteretiti obavezama i susretima. Kvalitet je danas važniji od kvantiteta.

Rak – As pehara

Emocije će biti izražene, ali na lep i nežan način. Dan je povoljan za pomirenja, iskrene razgovore i jačanje bliskosti sa voljenim osobama. Pokažite osećanja bez straha.

Lav – Sunce

Jedna od najboljih karata u tarotu donosi radost, optimizam i dobro raspoloženje. Dan provedite u aktivnostima koje vas ispunjavaju i okružite se ljudima koji vam unose pozitivnu energiju.

Devica – Pustinjak

Potrebno vam je malo više mira nego inače. Usporite tempo i provedite vreme u svom prostoru. Tišina i povlačenje iz gužve pomoći će vam da jasnije sagledate situacije koje vas opterećuju.

Vaga – Umerenost

Ključ dana je ravnoteža. Nemojte preterivati ni u poslu ni u odmoru. Slušajte potrebe svog tela i pronađite sredinu koja vam donosi mir. Dobra hrana, dovoljno vode i prijatna muzika mogu učiniti čuda za vaše raspoloženje.

Škorpija – Visoka sveštenica

Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Manje obraćajte pažnju na tuđa mišljenja, a više slušajte unutrašnji glas. Ako osećate da nešto nije kako treba, verovatno ste u pravu.

Strelac – Vitez štapova

Imate mnogo energije i želju za akcijom. Međutim, nije potrebno da završite sve obaveze odjednom. Fizička aktivnost ili šetnja pomoći će vam da se oslobodite viška energije i sačuvate dobro raspoloženje.

Jarac – Car

Red i organizacija doneće vam osećaj sigurnosti. Posvetite vreme planiranju naredne nedelje, ali bez preteranog opterećenja. Dovoljno je da završite najvažnije stvari.

Vodolija – Zvezda

Pred vama je inspirativan dan koji donosi optimizam i nove ideje. Nemojte žuriti sa realizacijom planova. Dovoljno je da ih zabeležite i pustite da sazru u pravo vreme.

Ribe – Četvorka mačeva

Potreban vam je odmor više nego što mislite. Izbegavajte stresne situacije i nepotrebne obaveze. Mirno veče, opuštanje i kvalitetan san pomoći će vam da obnovite energiju i spremno dočekate novu sedmicu.