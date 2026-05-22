Umesto klasičnih odela i elegantnih osmeha pred oltarom, mladenci su odlučili da tokom cele ceremonije nose ogromne T-reks maske.

Ceremonija izgledala kao scena iz filma

Venčanje je održano na planinskom vrhu uz spektakularan pogled na okean i havajsku prirodu, ali pažnju svih prisutnih ukrale su maske dinosaurusa koje mlada i mladoženja nisu skidali ni tokom izgovaranja zaveta.

Gosti su u neverici posmatrali kako mladenci u kostimima T-reksa razmenjuju bračne zavete kao da su izašli pravo iz filma.

Muzika iz "Parka iz doba Jure" potpuno podigla atmosferu

Poseban haos nastao je kada je tokom ceremonije krenula legendarna muzika iz Jurassic Park.

Čuvena tema kompozitora John Williams dodatno je pojačala filmsku atmosferu, a snimci sa venčanja ubrzo su preplavili društvene mreže.

Internet ne prestaje da komentariše

Korisnici interneta masovno dele snimke neobične ceremonije, a komentari ne prestaju da stižu.

Mnogi tvrde da je ovo:

„najluđe venčanje godine“

„najzabavnija ceremonija koju su videli“

„venčanje koje niko neće zaboraviti“

Dok su jedni bili u šoku, drugi su oduševljeno pisali da mladenci konačno pokazuju da venčanje može biti zabavno i potpuno drugačije.

Matičarka priznala da ovako nešto nikada nije videla

Osoba koja je vodila ceremoniju rekla je da joj je ovo jedno od najnezaboravnijih venčanja u karijeri.

Prema njenim rečima, mladenci nisu želeli tradicionalnu ceremoniju, već događaj koji će savršeno pokazati njihov smisao za humor i ljubav prema filmskoj franšizi Jurassic Park.

Tematska venčanja postaju veliki trend

Stručnjaci iz industrije venčanja tvrde da sve više mladih parova danas bira:

tematske ceremonije

filmsku inspiraciju

kostime i neobične dekoracije

potpuno personalizovane proslave

Venčanja inspirisana filmovima, video-igrama i pop kulturom poslednjih godina postala su pravi hit na društvenim mrežama.

Venčanje koje internet neće skoro zaboraviti

Iako su mišljenja podeljena, jedno je sigurno — mladenci sa Havaja uspeli su da naprave ceremoniju o kojoj danas bruji ceo internet.

Snimci T-reks mlade i mladoženje za samo nekoliko sati obišli su svet i postali jedan od najkomentarisanijih viralnih trenutaka poslednjih dana.