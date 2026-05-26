U svakodnevnom govoru često koristimo izraze i narodne izreke ne razmišljajući mnogo o njihovom pravom značenju i poreklu. Jedna od najpoznatijih fraza u srpskom jeziku svakako je: „Upala mu sekira u med“.

Ovu izreku koristimo kada želimo da opišemo nekoga ko je imao ogromnu sreću, iznenada došao do novca ili uspeha i praktično preko noći profitirao bez mnogo truda.

Međutim, malo ko zna kako je zapravo nastala ova neobična metafora i kakve veze imaju sekira i med.

Med je nekada bio vredniji nego danas

Da bismo razumeli poreklo izraza, potrebno je vratiti se nekoliko vekova unazad, u vreme kada nije bilo industrijskog šećera, prodavnica niti modernog pčelarstva.

Tada je med bio jedini prirodni zaslađivač i smatrao se pravim bogatstvom. Ljudi su do njega dolazili veoma teško, uglavnom pronalazeći košnice divljih pčela duboko u šumama.

Pčela su često pravile svoja gnezda unutar šupljih stabala starih hrastova i bukvi, pa je pronalaženje meda bilo veoma retko i dragoceno.

Onaj ko bi uspeo da pronađe veliku količinu meda mogao je da zaradi ozbiljan novac ili da prehrani porodicu mesecima.

Kako je „sekira upadala u med“?

U to vreme mnogi ljudi bavili su se sečom drva i provodili dane u šumi radeći težak fizički posao.

Ponekad bi drvoseča udario sekirom u staro i trulo stablo, očekujući običan otpor drveta. Međutim, dešavalo se da sekira propadne u nešto mekano i lepljivo.

Kada bi izvukao sekiru, shvatio bi da je pogodio skrivenu košnicu punu meda koja se godinama razvijala unutar drveta.

Za siromašnog čoveka tog vremena to je predstavljalo pravo malo bogatstvo. Umesto napornog rada za malu zaradu, odjednom bi došao do velike količine skupocenog meda koji je mogao da proda ili koristi za život.

Upravo iz takvih situacija nastala je izreka „Upala mu sekira u med“.

Šta danas znači ova izreka?

Vremenom je izraz postao metafora za iznenadnu sreću i neočekivani uspeh.

Kada danas kažemo da je nekome „upala sekira u med“, zapravo mislimo da mu se posrećilo bez mnogo planiranja ili velikog truda – baš kao nekadašnjem drvoseči koji je slučajno pronašao skriveno bogatstvo usred šume.