Ljudi ih decenijama pamte po nadimcima, koriste ih kao glavne orijentire i vezuju za njih bezbroj priča iz kraja.

A među svim tim urbanim simbolima posebno se izdvojio jedan naziv:

„Lepa Brena“

Zgrada koju svi znaju po istom nadimku

Mnogi su godinama mislili da samo njihov grad ima „Lepu Brenu“.

Međutim, nova viralna objava na društvenim mrežama pokazala je da se isti naziv koristi širom bivše Jugoslavije.

Od Kragujevca i Niša do Šibenika i Zrenjanina - ljudi odmah znaju na koju zgradu mislite kada kažete „Lepa Brena“.

Kako su zgrade dobile ime po Lepoj Breni?

Naziv naravno dolazi od Lepe Brene, jedne od najvećih zvezda bivše Jugoslavije.

Baš kao što je ona osamdesetih bila ogromna pojava koju svi prepoznaju, tako su i ove zgrade postale „glavne zvezde“ svojih naselja:

velike

dominantne

upečatljive

Tokom godina naziv je ostao deo lokalnog folklora i prenosio se sa generacije na generaciju.

Internet preplavljen komentarima i uspomenama

Kada su se fotografije različitih „Lepih Brena“ pojavile na internetu, ljudi su masovno počeli da:

dopisuju svoje gradove

dele uspomene iz kraja

raspravljaju koja je „najpoznatija“

Mnogi su priznali da su tek sada shvatili da isti nadimak postoji skoro svuda na Balkanu.

„Samo kod nas“

U komentarima su se nizale poruke:

„I kod nas postoji Lepa Brena“

„Ceo život slušam za tu zgradu“

„Ovo je baš balkanska stvar“

Upravo zato je tema postala viralna — spoj nostalgije, lokalnog humora i urbanih priča koje gotovo svako sa Balkana odmah razume.

Nadimak koji je postao deo kulture

Iako nikada nije bio zvaničan naziv nijedne zgrade, „Lepa Brena“ je tokom decenija postala deo svakodnevnog govora i identiteta mnogih gradova.

A internet je sada samo podsetio koliko su neke male balkanske navike i priče zapravo zajedničke celom regionu.