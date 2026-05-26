Francuska je ocenila da su ruske pretnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu "novi pokušaj zastrašivanja", ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine, izjavio je portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova Paskal Konfavre.

"To je nova zastrašujuća poruka Rusije", rekao je Konfavre dodajući da je Francuska "navikla na ruske pretnje", ali da ih ne prihvata kao normalne, navodi Figaro.

Konfavre je istakao da Francuska za sada ne planira evakuaciju svojih državljana iz Ukrajine, iako se situacija prati "veoma ozbiljno i uz pojačan oprez".

Prema njegovim rečima, francuska ambasada u Kijevu ostaje u stalnom kontaktu sa francuskim državljanima i redovno im prosleđuje bezbednosne informacije.

Najveći košmar ukrajinske vojske

Kijev ne može da odbije napad Orešnika, navodi se u članku finskog lista "Yle".

- Njegova putanja leta podrazumeva naglo uzdizanje i strmo obrušavanje, pri čemu bojeve glave mogu da gađaju odvojene ciljeve. To čini ovo oružje praktično nedostižnim za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane Ukrajine - navodi se u tekstu.

Autor članka je istakao da se ruska raketa kreće brže od većine savremenih pandana.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je 24 maja da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".