Društvene mreže ovih dana preplavio je emotivan snimak sa jednog venčanja u Crnoj Gori koji je mnoge ostavio bez reči. U centru pažnje nisu bili ni muzika, ni raskošna sala, ni slavlje, već iskrene reči jednog oca upućene ćerki na dan njenog venčanja.

Video je objavila mlada Snežana na svom TikTok profilu, a snimak je za kratko vreme počeo da se deli širom regiona. Brojni korisnici priznali su da su ih očev govor i emocije potpuno slomili, dok su pojedini napisali da su snimak gledali više puta i svaki put završili sa suzama u očima.

„Kad otac priča iz srca svi ćute“, napisala je Snežana u opisu objave.

Na snimku se vidi trenutak kada se otac obraća porodici mladoženje, ali i svojoj ćerki, birajući jednostavne, ali veoma snažne reči koje su dirnule hiljade ljudi:

"Budi ponosna gde si otišla i od koga si došla"

"U to ime, dobro mi došli. Da se lepo proveselite, da vas mlada sluša kao što je slušala nas. Da budete zadovoljni i vi i mi. Ti, ćerko, sada imaš još jednu porodicu. Ti si srećna žena i bogata kada je porodica u pitanju, sa obe strane. Voleće te kao što te mi volimo. Budi ponosna gde si otišla i od koga si došla", rekao je on.

Posebno su odjeknule njegove reči pred kraj obraćanja. Mnogi korisnici u komentarima napisali su da ih je upravo taj deo najviše dirnuo.

Ispod objavljenog snimka nizali su se komentari puni emocija.

"Ne poznajem ove ljude, a plačem", "Ovako govori otac koji je ćerku odgajao srcem", "Rasplakala sam se posle prve rečenice", "Ovaj čovek je pokazao šta znači biti čovek - pre svega ljudina, gospodin i primer drugima. Danas je retkost videti ovakvu dobrotu, smirenost i veličinu u nekome. Velika mi je čast što sam pogledao ovaj snimak", "Divna zdravica. Ljudska, očinska, domaćinska i puna ljubavi. Čestitam, da ste svi živi, zdravi, srećni i veseli. Živeli", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.