Brazilski muškarac se „vratio iz mrtvih“ nakon što je pogrebno preduzeće shvatilo da još uvek diše dok su pripremali njegovo telo za sahranu.

Hurasi Rosa Alves je primljen u bolnicu 16. maja, gde ga je lekar proglasio mrtvim zbog respiratorne insuficijencije. Pogrebno preduzeće je potom pozvalo i Alves (88) je tamo prevezen radi standardnih procedura nakon smrti.

Ali dok je osoblje pripremalo telo za sahranu, otkrili su znake života. Žaklin Brođato, tehnička nadzornica nege pogrebnog preduzeća, rekla je lokalnim medijima: „Naše pogrebno osoblje je izvršilo prenos tela kao standardnu proceduru.

Primetili su neobične pokrete

„Kada su stigli u laboratoriju i postavili ga na sto, primetili su neobične pokrete i nisu bili sigurni da li čovek diše.

„U početku, kada smo shvatili da postoje vitalni znaci, naša jedina misao je bila da ga spasemo.

„Zato sam pružio početnu negu, pokušavajući da mu oslobodim disajne puteve dok nisu stigle službe hitne pomoći.

„Sve se dogodilo veoma brzo – kada su stigli, lekar je odmah počeo da ga sedira i intubira kako bi mogao da bude odveden u zdravstvenu ustanovu.“ Alves je hitno prebačen u bolnicu u Prezidente Prudenteu, u Brazilu.

Pripremili su odeću za sahranu

Rođak je rekao lokalnim medijima: „Moja tetka je otišla kući da pripremi papirologiju i odeću koju će moj deda nositi za sahranu.

„Kada su stigli tamo, mojoj tetki i mom rođaku je kašnjenje izgledalo čudno. „Zatim je mom rođaku rečeno da je odveden u pogrebno preduzeće da pripremi telo i, kada su stigli tamo, osoblje pogrebnog preduzeća je primetilo vitalne znake – disao je i kretao se.“

Policija je obaveštena i slučaj je registrovala kao „neuspeh u pružanju pomoći“. Nisu objavili ime lekara koji je proglasio Alvesa mrtvim.

Čovek se oporavlja u bolnici

Alves, stanovnik Emilijanopolisa, ostaje intubiran na odeljenju intenzivne nege u teškom, ali stabilnom stanju.

Advokat njegove porodice, Karlos Alberto Karneiro, rekao je lokalnim medijima: „Prema bolnici koja trenutno leči gospodina Huracija, situacija je možda pogoršala njegovo stanje zbog njegovih godina i količine vremena koje je proveo bez odgovarajuće nege i lečenja.“

Prvobitna bolnica u Prezidente Bernardesu saopštila je da će pokrenuti internu istragu o incidentu i da je „dostupna da pruži sva potrebna pojašnjenja“, prenosi Daily Mail.