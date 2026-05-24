Prema navodima iranske agencije Fars, nacrt mogućeg mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa međusobnu obavezu da nijedna strana, kao ni njihovi saveznici, neće izvoditi vojne napade jedni na druge. Istovremeno, demantovani su navodi američkih medija da bi Izrael bio izuzet iz obaveza budućeg sporazuma.

Kako prenosi Fars, sporazum bi uključivao produženje primirja na 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za slobodnu plovidbu i ublažavanje američkih sankcija kako bi Iran mogao nesmetano da izvozi naftu. Zauzvrat, Teheran bi uklonio mine iz moreuza i pristao na pregovore o ograničavanju svog nuklearnog programa, uključujući smanjenje obogaćivanja uranijuma i uklanjanje zaliha visoko obogaćenog materijala.

Američki portal Aksios prethodno je objavio da su Vašington i Teheran blizu postizanja dogovora, uz tvrdnje da postoji mogućnost šireg „resetovanja” odnosa dve zemlje ukoliko Iran prihvati zahteve administracije Donalda Trampa u vezi sa nuklearnim programom.

Nacrt memoranduma navodno predviđa i da Izrael može vojno da reaguje protiv Hezbolaha ukoliko ta organizacija pokrene napade na izraelsku teritoriju.



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social izraze zahvalnosti američkoj Tajnoj službi i pripadnicima drugih bezbednosnih agencija koji su neutralisali naoružanog napadača u blizini Bele kuće, i istakao da je napadač izgleda bio opsednut tim zdanjem.

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i organima za sprovođenje zakona na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog napadača u blizini Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najdragocenijom građevinom u našoj zemlji", objavio je Tramp i dodao da je naoružani napadač izgubio život nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe u blizini Bele kuće.

Tramp je podsetio da se ovaj incident dogodio mesec dana nakon pucnjave na večeri novinara koji izveštavaju iz Bele kuće i pokazuje koliko je važno za sve buduće predsednike da dobiju "ono što će biti najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu".