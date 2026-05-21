Iako uglavnom izbegavaju ljude, stručnjaci upozoravaju da ih privlače mesta koja su:
- topla
- mračna
- vlažna
- zaklonjena
Upravo zato jedan deo kuće može postati idealno sklonište, a većina ljudi ga gotovo nikada ne proverava.
Zašto zmije biraju prostor iza frižidera
Prema objašnjenjima stručnjaka, prostor iza frižidera i zamrzivača može biti veoma privlačan zmijama.
Motor i kondenzator aparata stvaraju stabilnu toplotu, dok se iza bele tehnike često zadržavaju vlaga i kondenzacija.
Ako u domu postoje glodari ili insekti, situacija postaje još privlačnija za gmizavce jer tu mogu pronaći i izvor hrane.
Znakovi da se zmija možda uvukla u dom
Jedan od najčešćih znakova jeste svučena koža, odnosno svlak, koji ljudi ponekad pronađu uz zidove ili iza kuhinjskih elemenata.
Neki prijavljuju i neobično šuškanje tokom noći, posebno iza frižidera ili ormarića.
Stručnjaci savetuju da se prostor iza velikih aparata povremeno proverava i čisti, jer se zmije uglavnom kreću uz ivice prostorija gde se osećaju sigurnije.
Kako smanjiti mogućnost da zmije uđu u kuću
Važno je redovno čistiti prostor iza frižidera, zamrzivača i drugih velikih uređaja kako bi se uklonili vlaga, ostaci hrane i moguća skloništa za glodare.
Takođe se preporučuje zatvaranje otvora oko cevi, odvoda i ventilacije, jer upravo kroz takve prolaze zmije često ulaze u kuće.
Dvorište takođe može igrati veliku ulogu. Visoka trava, gomile dasaka, kamenje ili stari crep često predstavljaju idealna mesta za skrivanje gmizavaca.
Šta uraditi ako primetite zmiju u kući
Ako ugledate zmiju u zatvorenom prostoru, stručnjaci upozoravaju da ne pokušavate sami da je uhvatite ukoliko niste obučeni za to.
Najbezbednije je:
- ostati miran
- omogućiti zmiji izlaz ka spolja
- pozvati nadležne službe ili stručnjake
Poseban oprez savetuje se ako ne možete da procenite o kojoj vrsti zmije je reč.
Najvažnije je sprečiti ulazak gmizavaca
Stručnjaci naglašavaju da zmije najčešće ulaze u kuće u potrazi za hranom, vodom i sigurnim skloništem.
Zbog toga uredno dvorište i redovno održavanje doma predstavljaju najbolju zaštitu tokom toplijih meseci.
