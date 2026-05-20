Nekada ih dočeka luksuzno sređen prostor, a nekada prizori koji se prepričavaju godinama.

Zaposleni u jednoj agenciji iz Melburna sada su podelili najbizarnije situacije koje su doživeli tokom rada — i internet ne prestaje da komentariše njihove priče.

Zaboravio da skloni "igračke za odrasle"

Jedna agentkinja prisetila se rutinske kontrole stana koja je ubrzo postala veoma neprijatna.

Kako kaže, podstanar je potpuno zaboravio da skloni:

lutke na naduvavanje

intimne rekvizite

stvari koje nikako nije želeo da drugi vide

Bilo je veoma neprijatno čim smo ušli - priznala je.

Deložacija se pretvorila u haos sa lukom i strelom

Još šokantniju situaciju opisala je menadžerka koja je prisustvovala deložaciji uz policiju.

Kada su ušli u stan, zatekli su ženu sa partnerom svog devera, a onda je usledio potpuni haos.

Njen partner je, prema tvrdnjama agenata:

utrčao u sobu

zgrabio luk i strelu

krenuo prema drugom muškarcu

Niko nije mogao da veruje šta gleda - rekla je agentkinja.

Usred razgledanja kuće otišla pravo pod tuš

Jedan direktor agencije tvrdi da ga je kolega pozvao potpuno uspaničen tokom razgledanja kuće.

Razlog?

Jedna žena je tokom obilaska:

ušla u kupatilo

skinula se

pustila vodu

i počela da se tušira kao da je već vlasnica kuće

Vlasnici sela da jedu KFC pred kupcima

Tokom jednog dana otvorenih vrata, dok su kupci obilazili nekretninu, vlasnici su jednostavno:

ušli u kuću

seli za trpezarijski sto

i počeli da jedu KFC

Agent je pokušavao da vodi razgledanje kao da se ništa čudno ne događa.

Čaša razbijena usred obilaska stana

Jedna agentkinja prisetila se i dramatične porodične svađe tokom razgledanja problematičnog stana.

Dok je kroz stan vodila oko 15 grupa kupaca, u jednom trenutku neko je bacio staklenu čašu koja se razbila nasred prostorije.

Morali smo da nastavimo kao da je sve potpuno normalno - rekla je.

Hiljade osa u kupatilu

Poseban šok doživeo je agent koji je tokom procene kuće otvorio vrata kupatila — i unutra zatekao roj osa.

Delovalo je kao da ih ima na hiljade - rekao je.

Internet ne prestaje da komentariše

Nakon što su njihove ispovesti završile na TikToku, društvene mreže preplavili su komentari ljudi koji tvrde da:

nikada ne bi mogli da rade taj posao

ne mogu da veruju šta su agenti sve videli

ove priče zvuče kao scene iz filmova

Mnogi su zaključili da posao agenata za nekretnine očigledno krije mnogo više haosa nego što se na prvi pogled čini.