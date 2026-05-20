Lavanda počinje intenzivnije da raste tek u maju.

Najbolje je pregledati lavandu ujutru

Sva oštećenja izazvana vlagom sada su mnogo vidljivija, pa možete reagovati pre nego što nastane ozbiljna šteta.

Najbolje je pregledati lavandu ujutru, kada jutarnja rosa već ispari, jer se tada problemi sa zemljištem lakše primećuju.

Potrebno je svega 30 sekundi da proverite područje oko osnove biljke i vidite da li izgleda trulo ili previše zaraslo. Ovo je neophodno ako želite najlepše moguće cvetove.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom pregleda lavande

Pažljivo razmaknite grančice lavande i pregledajte bazu biljke — trebalo bi da izgleda suvo i drvenasto.

Ako osnova izgleda tamno, mekano ili ima neprijatan miris, to je znak da je biljka počela da truli. U tom slučaju odmah prestanite sa zalivanjem i uklonite sve mrtve delove biljke kako biste joj pomogli da se oporavi. U maju bi na vrhu biljke trebalo da ima mnogo novih svetlozelenih izdanaka, jer se lavanda priprema za cvetanje. Ako ih nema, a baza deluje krhko i suvo, moguće je da biljka odumire.

Tada je potrebno blago orezivanje — uklonite samo očigledno mrtve grane, ali nemojte previše seći donji deo biljke. Nakon toga ostaje samo da budete strpljivi i sačekate da se biljka vremenom obnovi.

Redovno proveravajte lavandu tokom maja, obezbedite joj dovoljno sunčeve svetlosti i već za nekoliko nedelja bićete nagrađeni bujnom i zdravom biljkom, piše Mirror.