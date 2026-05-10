Iako mnogi kaparu doživljavaju kao običan avans, ona ima posebnu pravnu težinu i može imati značajne posledice za obe strane.

Šta je kapara

Kapara je novčani iznos koji kupac daje prodavcu kao potvrdu da ozbiljno namerava da zaključi kupoprodajni ugovor. U praksi se najčešće daje prilikom potpisivanja predugovora.

Njena osnovna svrha je da obezbedi izvršenje ugovora i zaštiti obe strane od neopravdanog odustajanja.

Kada kupac gubi kaparu

Ako kupac bez opravdanog razloga odustane od kupovine ili ne ispuni ugovorene obaveze, prodavac po pravilu može zadržati kaparu.

To znači da kupac rizikuje da izgubi značajan iznos novca ako ne obezbedi kredit na vreme, ne prikupi potrebnu dokumentaciju ili jednostavno promeni odluku, osim ako ugovorom nije drugačije predviđeno.

Kada prodavac vraća duplu kaparu

Ako prodavac odustane od prodaje ili ne ispuni ugovorene obaveze, kupac može zahtevati povraćaj kapare u dvostrukom iznosu.

Na primer, ako ste dali 5.000 evra kapare, a prodavac odluči da proda stan drugom kupcu, možete zahtevati 10.000 evra.

Kapara nije isto što i avans

Za razliku od avansa, koji se uglavnom vraća ako do posla ne dođe, kapara ima funkciju ugovorne sigurnosti i može dovesti do gubitka ili duple isplate.

Zbog toga je važno da u ugovoru bude jasno navedeno da se radi upravo o kapari.

Šta obavezno treba da piše u predugovoru

Predugovor bi trebalo da sadrži:

tačan iznos kapare

rokove za zaključenje glavnog ugovora

uslove pod kojima se kapara vraća ili zadržava

posledice odustajanja obe strane

Najsigurnije je da dokument overi javni beležnik.

Na šta posebno obratiti pažnju

Kupci često daju kaparu pre nego što detaljno provere nekretninu. Pre uplate proverite: