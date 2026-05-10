Iako mnogi kaparu doživljavaju kao običan avans, ona ima posebnu pravnu težinu i može imati značajne posledice za obe strane.
Šta je kapara
Kapara je novčani iznos koji kupac daje prodavcu kao potvrdu da ozbiljno namerava da zaključi kupoprodajni ugovor. U praksi se najčešće daje prilikom potpisivanja predugovora.
Njena osnovna svrha je da obezbedi izvršenje ugovora i zaštiti obe strane od neopravdanog odustajanja.
Kada kupac gubi kaparu
Ako kupac bez opravdanog razloga odustane od kupovine ili ne ispuni ugovorene obaveze, prodavac po pravilu može zadržati kaparu.
To znači da kupac rizikuje da izgubi značajan iznos novca ako ne obezbedi kredit na vreme, ne prikupi potrebnu dokumentaciju ili jednostavno promeni odluku, osim ako ugovorom nije drugačije predviđeno.
Kada prodavac vraća duplu kaparu
Ako prodavac odustane od prodaje ili ne ispuni ugovorene obaveze, kupac može zahtevati povraćaj kapare u dvostrukom iznosu.
Na primer, ako ste dali 5.000 evra kapare, a prodavac odluči da proda stan drugom kupcu, možete zahtevati 10.000 evra.
Kapara nije isto što i avans
Za razliku od avansa, koji se uglavnom vraća ako do posla ne dođe, kapara ima funkciju ugovorne sigurnosti i može dovesti do gubitka ili duple isplate.
Zbog toga je važno da u ugovoru bude jasno navedeno da se radi upravo o kapari.
Šta obavezno treba da piše u predugovoru
Predugovor bi trebalo da sadrži:
- tačan iznos kapare
- rokove za zaključenje glavnog ugovora
- uslove pod kojima se kapara vraća ili zadržava
- posledice odustajanja obe strane
Najsigurnije je da dokument overi javni beležnik.
Na šta posebno obratiti pažnju
Kupci često daju kaparu pre nego što detaljno provere nekretninu. Pre uplate proverite:
- da li je stan uknjižen
- da li postoji hipoteka ili zabeležba
- da li je prodavac zaista vlasnik
