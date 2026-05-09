Reč je o objektima napravljenim od brodskih kontejnera koji se termoizoluju, opremaju instalacijama i uređuju tako da pružaju sve uslove za udoban život.

Kako prenosi Mondo, najveće prednosti ovakvih kuća su brza izgradnja, niži troškovi i mogućnost da se objekat postavi gotovo na bilo kojoj lokaciji uz odgovarajuće dozvole.

Cene zavise od veličine i nivoa opremljenosti. Manji modeli za povremeni boravak mogu da koštaju već od oko 15.000 do 20.000 evra, dok potpuno opremljene porodične kuće sa više modula, kupatilom, kuhinjom i izolacijom dostižu 40.000 do 80.000 evra, pa i više.

Kupce posebno privlači činjenica da se ovakvi objekti mogu završiti za svega nekoliko nedelja, što je znatno brže od klasične gradnje. Zbog toga su popularni kao vikendice, turistički smeštaj, kancelarije ili čak stalni porodični domovi.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da i za ovakve objekte treba proveriti urbanističke uslove, priključke za vodu i struju, kao i mogućnosti legalizacije. Uz dobar projekat, kontejner kuće predstavljaju zanimljivu alternativu tradicionalnim nekretninama i sve češće osvajaju tržište u regionu.