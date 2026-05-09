Međutim, jednom prolazniku upravo je takav prizor privukao pažnju i podstakao ga da istraži da li bi mogao da kupi atraktivan plac na jednoj od traženijih lokacija u Zagrebu.

Tokom šetnje zagrebačkom Trešnjevkom primetio je staru kuću koja očigledno godinama nije održavana. Fasada je bila oronula, dvorište zapušteno, a ceo objekat ostavljao je utisak da niko u njemu ne živi. Uprkos tome, lokacija mu se učinila izuzetno zanimljivom, pa je odlučio da proveri podatke u katastru.

Tamo je ustanovio da nekretnina ima samo jednog vlasnika, što mu je dodatno ulilo nadu da bi dogovor mogao da bude jednostavan. Nakon toga uspeo je da pronađe i kontakt vlasnika, sa idejom da mu ponudi kupovinu.

Ipak, kada je svoju priču podelio na društvenim mrežama, usledilo je veliko iznenađenje. Kako prenosi Jutarnji, brojni korisnici upozorili su ga da je vrednost zemljišta na toj lokaciji daleko veća nego što je očekivao.

Prema procenama u komentarima, plac površine 690 kvadratnih metara, koji se nalazi uz glavni put na Trešnjevci, mogao bi da vredi i više od 500.000 evra. Na tako atraktivnim lokacijama kupci često ne plaćaju staru kuću, već pre svega vrednost samog zemljišta i mogućnost buduće gradnje.

Trešnjevka je već godinama jedno od najtraženijih zagrebačkih naselja. Dobra povezanost sa centrom, razvijena infrastruktura i velika potražnja za novogradnjom učinili su da cene placeva i kuća značajno porastu.

Zbog toga i oronuli objekti, koji na prvi pogled ne deluju naročito vredno, mogu da koštaju pravo bogatstvo. Investitori i privatni kupci spremni su da izdvoje velike sume za zemljište na dobrim lokacijama, posebno ako ono omogućava gradnju većeg stambenog objekta.

Ova priča pokazuje koliko je tržište nekretnina postalo nepredvidivo. Ono što izgleda kao povoljna prilika često krije cenu koja može iznenaditi i iskusne kupce. U velikim gradovima presudna nije starost kuće, već položaj i potencijal placa.