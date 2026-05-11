Upravo takva ponuda pojavila se u Surduku, selu u opštini Stara Pazova, koje je poslednjih godina sve popularnije među kupcima zbog blizine Dunava i dobre povezanosti sa većim gradovima.

Plac od 11,5 ari po ceni od 25.000 evra

Kako prenosi Blic Biznis, na prodaju je plac površine 11,5 ari, a oglašena cena iznosi 25.000 evra. To znači da jedan ar košta nešto više od 2.100 evra, što mnogi smatraju konkurentnom cenom za lokaciju u ovom delu Srema.

Parcela je pogodna za izgradnju porodične kuće, vikendice ili objekta koji bi u budućnosti mogao imati i investicioni potencijal.

Surduk sve zanimljiviji kupcima nekretnina

Surduk se nalazi na obali Dunava i poznat je po mirnom okruženju, prirodi i atraktivnim vikend lokacijama. Zbog toga ovo mesto privlači kako one koji žele beg iz grada, tako i kupce koji traže zemljište sa potencijalom rasta vrednosti.

Blizina Novog Sada i Beograa dodatno povećava interesovanje za nekretnine u ovom kraju.

Plac kao investicija za budućnost

Stručnjaci ističu da zemljište na dobrim lokacijama i dalje predstavlja zanimljiv oblik ulaganja. Vlasnici mogu da grade za sopstvene potrebe, ali i da nekretninu kasnije prodaju po višoj ceni ili je koriste za izdavanje.

Za kupce koji traže veći plac po ceni znatno nižoj od urbanih lokacija, ponuda iz Surduka može biti interesantna prilika, posebno ako žele spoj prirode, mira i dostupnosti većim centrima.