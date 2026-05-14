Nakon današnjeg haosa ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je tokom blokade saobraćaja povređen stariji muškarac, grupa blokadera okupila se i ispred zgrade Radio-televizije Srbije, gde su nastavili sa, bahatim ponašanjem, provociranjem i vređanjem prolaznika.

Na snimku se vidi grupa okupljenih kako galami, dobacuje i pravi novu tenziju u centru grada, svega nekoliko sati nakon dramatičnih scena kod Pravnog fakulteta.

Građani koji su se našli u blizini RTS tvrde da je deo okupljenih bio u alkoholisanom stanju i da su se ponašali agresivno prema ljudima koji su prolazili tim delom grada.

Podsetimo, tokom današnjeg incidenta kod Pravnog fakulteta blokaderi su nezakonito blokirali saobraćajnicu, nakon čega je došlo do haosa u kojem je povređen stariji muškarac, dok su pojedini automobili demolirani i opkoljavani.

„Nema relativizacije“

Građani na društvenim mrežama ponovo poručuju da „nema povlačenja i nema relativizacije“, insistirajući da odgovornost za današnji haos snose upravo oni koji su organizovali blokade i izazivali sukobe na ulicama.

Posebno su ogorčeni zbog činjenice da se, uprkos ozbiljnom incidentu i povređenom čoveku, okupljanja nastavljaju uz nove provokacije i uvrede.

Mnogi upozoravaju da ovakve scene dodatno podižu tenzije u gradu i da postoji ozbiljan rizik od novih incidenata ukoliko se nasilne blokade nastave.

RTS ponovo u centru tenzija

Zgrada RTS poslednjih meseci često je mesto okupljanja demonstranata i političkih protesta, ali građani sada upozoravaju da se atmosfera dodatno radikalizuje nakon incidenata kod Pravnog fakulteta.

Analitičari ocenjuju da je današnji razvoj događaja pokazao koliko brzo političke tenzije mogu prerasti u ozbiljan bezbednosni problem na ulicama Beograda.

Posebno se ističe da je čovek koji je povređen kod Pravnog, srećom, prošao sa lakšim povredama, ali da je blokaderska bahatost i nepoštovanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji garantuje slobodu kretanja — mogla da izazove mnogo težu tragediju.