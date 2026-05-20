Program „Ekspo Plejmejkers”, najveći volonterski projekat u istoriji Srbije, za samo nekoliko dana od otvaranja prijava dostigao je prvi veliki jubilej – čak 5.000 prijavljenih kandidata koji žele da budu deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Među prijavljenima nalaze se studenti, mladi profesionalci, sportisti, ali i ljudi iz manjih sredina Srbije, regiona, Evrope i drugih delova sveta. Sve ih povezuje ista želja – da učestvuju u organizaciji jednog od najvećih međunarodnih događaja koji će Beograd ugostiti od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Kako je saopšteno iz organizacije Ekspo 2027, upravo će volonteri biti prvi kontakt miliona posetilaca sa Srbijom, podrška međunarodnim delegacijama i ljudi koji će predstavljati najotvorenije i najgostoljubivije lice zemlje.

„Činjenica da smo za samo nekoliko dana dostigli 5.000 prijavljenih volontera prevazišla je naša očekivanja i pokazala koliko su ljudi prepoznali Ekspo 2027 kao priliku da budu deo događaja koji će ostaviti trag daleko nakon njegovog završetka“, izjavio je Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa Ekspo 2027.

On je naglasio da prijave stižu ne samo iz Srbije, već i iz brojnih zemalja sveta, što pokazuje da Ekspo već sada povezuje različite kulture i ljude.

Volonteri će biti „lice Srbije“

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 okupiće čak 137 međunarodnih učesnika i milione posetilaca u glavnom gradu Srbije, a upravo će volonteri imati ključnu ulogu tokom trajanja manifestacije.

Program „Ekspo Plejmejkers” otvoren je za sve punoletne kandidate iz Srbije, regiona i sveta koji žele iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Evropi.

Volonteri će moći da biraju između 48 različitih pozicija – od rada sa posetiocima i delegacijama, preko logistike i organizacije događaja, do podrške međunarodnim timovima.

Pored rada u međunarodnom okruženju, učesnici programa prolaziće specijalizovane obuke, dobiće sertifikat o učešću, ali i brojne benefite.

Među pogodnostima su popusti kompanije Air Serbia, pogodnosti Telekoma Srbija, kao i besplatno korišćenje određenih usluga železničkog prevoza tokom angažovanja.

Studentima će biti omogućena i mogućnost ostvarivanja dodatnih ESPB bodova.

Šta Ekspo 2027 znači za Srbiju

Ekspo 2027 smatra se jednim od najvažnijih međunarodnih projekata koje je Srbija ikada organizovala. Stručnjaci ocenjuju da će događaj doneti ogroman turistički, infrastrukturni i ekonomski efekat, ali i priliku da Srbija predstavi svoju kulturu, tehnologiju i potencijale milionima ljudi iz celog sveta.

Veliko interesovanje za program volontera pokazuje i da mladi žele da budu deo globalnih projekata i međunarodnih iskustava.

Organizatori poručuju da su prijave i dalje otvorene i pozivaju sve zainteresovane da postanu deo generacije koja će učestvovati u događaju koji, kako navode, „ulazi u istoriju“.

Prijave za program dostupne su putem platforme:

Expo Playmakers platforma

Dodatne informacije o manifestaciji mogu se pronaći na zvaničnom sajtu:

Expo 2027 Beograd

Kontakt centar Ekspa 2027 dostupan je na broj: 011 2027 555.