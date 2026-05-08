Otac Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, nedavno je govorio o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača, te otkrio detalje iz njihovog detinjstva i da li je bio strog u vaspitanju sinova.

-Njima je upropašćen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

-Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša. Posle mesec dana smo ih odveli u Zagreb i čim smo ušli na vrata, doktorke su rekle: "Jao šta ste uradili deci? Vaša deca ne vide", odgovorio sam im: "Došao sam to vas da pitam". Bio sam beogradski osiguranik, kada smo sutradan došli u Beograd na Institut za majku i dete, profesor nas je primio i on je rekao: "Idioti, šta su uradili?!" - ispričao je potom.

O poznatoj braći govorile su i njihove komšije iz Drvara.

Jedna sugrađanka porodice Matić istakla je da su oni divni momci.

-To su divni momci, lepa, složna braća - rekla je ona, dok je komšija dodao kako je njihov otac odigrao veliku ulogu u svemu.

-Odigrao je presudnu ulogu. Ta njegova upornost... Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus - rekao je jedan komšija.

-Bili su mali, nisu videli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri - konstatovala je starija gospođa iz Drvara, koja se, kako kaže, ponosi braćom Matić za Blic.

