Mnogi ljudi žele da uživaju u udobnom putovanju, a to deluje kao nemoguća misija na letovima niskotarifnih avio-kompanija.

Međutim, argentinska stjuardesa Barbi Bak izdvojila je koristan savet pomoću kojeg možete obezbediti najbolje sedište u avionu.

Idealno sedište uz malu doplatu

Ona ističe da ako ne platite dodatno za sedište, niskotarifne avio-kompanije će vam skoro uvek dodeliti najgore, koje se nalazi u sredini između dve osobe, u zadnjem redu ili bez prozora. Međutim, ona ističe da postoji rešenje.

„Bila sam na Rajaner letu od četiri i po sata, dodatno sam platila da bih putovala kao kraljica na sedištu gde s jedne strane nemam nikoga pored sebe. Samo sam 11 evra više platila za to zadovoljstvo“, rekla je.

Bak ističe da je njen izbor bio sedište sa desne strane u redu 27, gde postoje samo dva sedišta umesto uobičajena tri, što putnicima daje više prostora i udobnosti.

Sedišta koja treba izbegavati

Barbara je opisala sedišta koja treba izbegavati, posebno ako se nadate odmoru tokom leta.

„Zadnji red je bez sumnje najgori. Turbulencija se najviše oseća u zadnjem delu aviona“, rekla je. Srednje sedište je takođe nazvala sedištem očaja.

„Zarobljeni ste, stegnuti između dva potpuna stranca, bez ličnog prostora i kontrole“, rekla je.

Ona takođe ističe da sedište pored prolaza može biti noćna mora za spavanje, jer vas ljudi udaraju dok prolaze, a stjuardese vas guraju kolicima sa hranom i pićem. Takođe, sedišta u redu za izlaz iz aviona smatraju se najboljima zbog prostora za noge, ali putnici na ovim sedištima imaju odgovornost da otvore izlaz u slučaju nužde.

Ta sedišta mogu biti hladnija zbog blizine vrata, a ponekad stjuardesa sedi ispred vas, što može biti neudobno, piše The Mirror.

Sedišta u prvom redu, odmah iza pregradnog zida, nude prostor za noge, ali nema prostora za odlaganje stvari, pa morate sve staviti u gornji pretinac.Stjuardesa je posebno istakla da, ako želite mir i odmor, sedište pored prozora je najbolji izbor.