Doktor Hauard Taker je za sobom ostavio neverovatno nasleđe. Sa 103 godine, bio je ne samo najstariji aktivni lekar na svetu, već i, kako se mnogi slažu, jedan od najsrećnijih.

Jednostavna pravila

Ovaj neurolog iz Klivlenda, Ohajo, bavio se medicinom više od 75 godina i radio sa pacijentima sve dok mu bolnica nije zatvorena 2022. godine. Preminuo je 22. decembra 2025. godine, ali neposredno pre toga je podelio tri fundamentalna principa koja su ga vodila kroz život, a za koja veruje da su ključevi dugovečnosti, oštrog uma i dobrog i kvalitetnog života.

Priznao je da su dobri geni i sreća prednost, ali je tvrdio da su svakodnevne odluke i stav prema životu ono što zaista čini razliku. Njegova pravila, kako je i sam rekao, toliko su jednostavna da ih skoro svako može pratiti.

Prvo i najvažnije pravilo

Prvo i najvažnije pravilo dr Takera bilo je da održi um aktivnim.

Često je govorio svojim pacijentima da je um kao i svaki drugi mišić u telu: ako ga ne koristite, on slabi. Za njega posao nikada nije bio samo posao, već prilika za učenje, razmišljanje i rešavanje problema. Čak i kada se jedno poglavlje njegove medicinske karijere zatvorilo, pronašao je novi način da ostane angažovan kroz medicinsko-pravne preglede. Njegova radoznalost nije imala granice.

Taker je inače, u ranim šezdesetim, nakon što je ceo dan radio u lekarskoj ordinaciji, pohađao je pravni fakultet uveče i položio pravosudni ispit u Ohaju sa 67 godina. Nije to uradio da bi oborio rekord, već zato što ga je pravo, kao i medicina, zanimalo. Verovao je da „posao“ ne mora biti plaćena karijera; to može biti volontiranje, čitanje, učenje nove veštine, sviranje instrumenta ili bilo koja aktivnost koja tera mozak da razmišlja.

Video je, kako kaže, previše ljudi koji su se isključili u trenutku kada su prestali da se angažuju u svetu koji ih okružuje.

Ne gajite mržnju u sebi

Drugo pravilo se odnosilo na emocionalno zdravlje - ne nosite mržnju u sebi.

Iako su ga ljudi često pitali o tajnama ishrane i vežbanja, dr Taker je uvek isticao da je pogled na život podjednako važan. Tokom svog dugog života, kao i svi, doživeo je razočaranja, gubitke i nepravde, ali nikada nije smatrao smislenim da nosi teret mržnje sa sobom. Bes i ogorčenost, po njegovom mišljenju, crpe dragocenu energiju i imaju stvarne fizičke posledice. Mogu podići krvni pritisak, povećati nivo hormona stresa i, vremenom, povećati rizik od srčanih bolesti. Verovao je da takva osećanja više štete osobi koja ih nosi nego bilo kome drugom.

Njegov savet je bio da se ne zaboravljaju nepravde ili da se pravda tako ponašanje, ali da se ne dozvoli da gorčina preuzme kontrolu nad životom. Oduvek je verovao da je zdravije ići napred, ostati zainteresovan za druge ljude i usmeriti energiju na stvari koje životu daju smisao.

Umerenost u svemu

Treći princip dr Takera bio je umerenost u svemu. Nije verovao da kvalitetan život znači odustajanje od svih zadovoljstava. „Uživam u martiniju. Uživam u dobrom bifteku. Moja žena Sara, sa kojom sam u braku skoro 70 godina, je divna kuvarica i uvek dobro jedemo“, napisao je. Međutim, ključ je bio ravnoteža.

Biftek je uvek pratilo obilje salate i povrća. Za njega je umerenost ono što omogućava uživanje na duge staze.

Razuman pristup ishrani se ogledao i u drugim aspektima života. Previše bilo čega može vas iscrpeti, baš kao i premalo. Svaki dan je prilika da se živi dobro, pa zašto je ne iskoristiti na najbolji mogući način, savetovao je slavni doktor, prenosi cnbc.