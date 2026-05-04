Bliznakinje Mišel i Lavinija Ozborn oduvek su delile posebnu vezu.

Ali kada je Lavinija u septembru 2022. kliknula na mejl sa rezultatima kućnog DNK testa, obuzeo ju je osećaj strepnje.

„Možda sam negde u podsvesti znala“, kaže ona.

Rezultati testa otkrili su nešto zapanjujuće: dvojajčane bliznakinje Lavinija i Mišel nemaju istog oca.

Začete su prirodnim putem, razvijale su se zajedno u istoj materici i rođene su u razmaku od nekoliko minuta od iste majke – ali su zapravo polusestre.

Mišel i Lavinija, danas 49-godišnjakinje, postoje zahvaljujući izuzetno retkom biološkom procesu koji se naziva heteropaternalna superfekundacija. Da bi se to dogodilo, žena mora da oslobodi više od jedne jajne ćelije u istom ciklusu, te ćelije moraju biti oplođene spermatozoidima različitih muškaraca, a embrioni moraju uspešno da prežive trudnoću.

Do sada je u svetu zabeleženo tek oko 20 takvih slučajeva. Nakon meseci istraživanja za BBC Radio 4 serijal „The Gift“, otkriveno je da su Lavinija i Mišel jedine bliznakinje sa različitim očevima koje su ikada dokumentovane u Velikoj Britaniji.

Za Laviniju je ovo otkriće bilo poražavajuće. Njihovo detinjstvo bilo je teško – često su premeštane iz jednog doma u drugi, od jednog staratelja do drugog. Jedina stabilnost koju su imale bila je jedna druga.

„Ona je bila jedina stvar koja je pripadala meni, jedina stvar u koju sam bila sigurna“, kaže Lavinija. „A onda više nije bila.“

Međutim, kada je Lavinija pozvala sestru da joj saopšti vest, Mišel je reagovala drugačije.

„Nisam bila iznenađena“, kaže Mišel. „I dalje mi je neverovatno da je ovo moguće – jako čudno, retko – ali ima smisla.“

Njihova majka imala je samo 19 godina kada ih je rodila 1976. godine u Notingemu. Kad god bi bliznakinje pitale ko im je otac, majka bi govorila da je to čovek po imenu Džejms. „On nije bio deo našeg života“, dodaje Mišel.

Ni majka nije bila mnogo prisutna. Kada su imale pet godina, otišla je na studije u London i ostavila ih u Notingemu kod majke svoje najbolje prijateljice. Sa deset godina preselile su se kod majke u London, ali su ubrzo ponovo poslate u hraniteljsku porodicu. Nikada nisu razumele zašto je držala distancu.

„Fizički i emocionalno, uvek je bila nedostižna“, kaže Lavinija.

Džejms se ponovo pojavio u njihovim životima kada su bile tinejdžerke. Lavinija ga je pronašla i mislila je da liči na njega, ali Mišel nikada nije bila uverena da joj je on otac.

Do kraja 2021. njihova majka je već bolovala od rane demencije i nije mogla da odgovori na njihova pitanja. Kada je Mišel videla njegovu fotografiju, bila je sigurna da joj nije otac.

„Pomislila sam – uopšte ne ličiš na mene“, kaže ona. „Pa sam kupila DNK test.“

Rezultati su stigli 14. februara 2022. – na isti dan kada im je majka preminula.

Prezime Džejmsa nije se pojavilo u njenoj očinskoj liniji – nije joj bio otac.

Posle istraživanja, Mišel je otkrila da joj je biološki otac Aleks, brat jedne majčine prijateljice. Kontaktirala je njegovu porodicu i saznala da se godinama bori sa zavisnostima i da živi na ulici.

I Miše je uradila DNK test – želela je potvrdu.

Kada je otvorila rezultate i shvatila da joj je sestra zapravo polusestra, bila je slomljena i besna. Usledio je šok – ni Džejms nije bio njen otac.

Iako su oduvek bile svesne svojih razlika, DNK istina ih je još više naglasila. Ipak, njihova veza ostaje neraskidiva.

„Mi smo čudo“, kaže Lavinija. „Naša bliskost se ne može slomiti.“

„Ona je moja sestra bliznakinja“, kaže Mišel. „To ništa ne može promeniti.“, piše BBC: